Cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng Hà Văn Bình - nghi can vụ bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ nghi bị xâm hại tình dục.

1. Vụ bé gái 4 tuổi ở Phú Thọ nghi bị xâm hại: Ông Phan Thế Vinh – Trưởng Công xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo vụ bé gái 4 tuổi nghi bị xâm hại tình dục, lực lượng Công an xã có mặt tại hiện trường để giải quyết sự việc, đồng thời báo cáo Công an huyện Tân Sơn. Trong ảnh: Nhà văn hóa xóm Tân Trào - nơi cháu L. nghi bị xâm hại.

Đối tượng Hà Văn Bình hiện đang bị Công an huyện Tân Sơn tạm giữ để điều tra. Theo ông Vinh, cháu bé đã được cơ quan Công an đưa đi giám định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hiện tại chưa có kết quả. Bố cháu L. cho biết, hiện cháu đang cùng mẹ điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện, hiện tại sức khỏe đã ổn định. Trong ảnh: Nhà cháu L. cách nhà văn hóa khoảng 50m.

2. Vụ dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản chỉ đạo Vụ trưởng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án về trật tự xã hội (Vụ 2), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra làm rõ vụ án, sớm đưa ra kết luận để kịp thời xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai. Trong ảnh: Chung cư nơi cụ ông bị tố dâm ô trẻ em ở TP Vũng Tàu.

3. Vụ bé gái ở Hoàng Mai bị xâm hại: Chiều 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Thái Bình, có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản, trú ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai (Hà Nội) về hành vi Dâm ô đối với trẻ em (theo Điều 116 Bộ luật Hình sự).

4. Vụ vận chuyển trái phép hơn 2 tỷ đồng qua biên giới: Sáng 16/3, khi đang vận chuyển hơn 2 tỷ đồng vượt biên giới Việt Nam - Lào theo đường mòn, Mùa Bá Chò (SN 1987), trú tại xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã bị Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Nậm Cắn phát hiện, bắt giữ. Trong ảnh: đối tượng Mùa Bá Chò.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn đang hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý. Trong ảnh: Tang vật vụ án (Ảnh: Công an TPHCM)

5. Vụ triệt phá ổ cá độ bóng đá : Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội - Công an TPHCM và Công an quận Tân Bình vừa triệt phá một tụ điểm cá độ bóng đá, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, ngụ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cầm đầu thu giữ tang vật trên 100 triệu đồng cùng nhiều máy móc thiết bị dùng để tổ chức cá độ. Công an còn lập biên bản đối với 67 đối tượng, 37 xe máy... có liên quan để xử lý theo quy định.

6. Vụ trộm vàng, bông tai hột hoàn : Sáng 15/3, khi đi làm về, bà Nguyễn Thị Hồng Thu, ở khu phố 4, phường 2, thành phố Mỹ Tho bất ngờ phát hiện hai ổ khóa bị mở, nhiều vật dụng trong nhà bị xáo trộn và 2 tủ cũng bị cạy khóa. Sau khi kiểm tra tài sản, bà Thu phát hiện 5,5 lượng vàng 24k; 1 đôi bông tai loại hột xoàn, 2 lượng vàng loại 18K và 50 triệu đồng bị mất. Tổng trị giá tài sản bị mất hơn 400 triệu đồng.

7. Vụ bảo vệ trộm lô điện thoại tiền tỷ: Sau khi nhận được tin báo mất trộm tại cửa hàng thiết bị di động FPT Shop, số 189-191 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng trộm tài sản là Võ Tạ Chí Dũng (SN 1987, quê Cà Mau) và tiến hành bắt giữ. Trong ảnh: đối tượng Dũng thực nghiệm hành vi trộm tài sản.

Khai nhận với Công an, Dũng đã mở khóa lấy trộm 68 điện thoại di động, 12 máy tính bảng, máy tính xách tay, 2 đồng hồ thông minh của các hãng Apple, Samsung, Sony, Asus... mang về nhà bạn gái là Nguyễn Thị Tuyết N. (SN 1993, quê Bến Tre) cất giấu. (Ảnh: Công an TPHCM)

Số điện thoại, laptop trên, Dũng mang cho bạn gái và gia đình bạn gái; còn lại 68 điện thoại, Dũng mang đến cửa hàng của Nguyễn Đình Đạt tại số 699 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú bán với giá 660 triệu đồng lấy tiền dẫn bạn gái đi ăn chơi, tiêu xài. (Ảnh: Công an TPHCM)

8. Vụ giết người, đốt xác đêm 30 Tết : Sáng 16/3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trao thưởng, động viên Ban chuyên án có thành tích xuất sắc trong điều tra phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại địa bàn huyện Sóc Sơn vào đêm 27/1 (tức đêm 30 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017).

9. Vụ cô gái ra Côn Đảo bán ma túy: Lúc 15h5 ngày 14/3, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Đồn Biên phòng Côn Đảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đang thực hiện nhiệm vụ tại đường Tôn Đức Thắng, Khu dân cư số 4, huyện Côn Đảo phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Thị Hằng (SN 1990, trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm nghề bán vé số đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện./.