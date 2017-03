Nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bến Tre bị bắt để phục vụ quá trình điều tra do có sai phạm trong vấn đề khai thác, bảo vệ rừng...

1. Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến Tre : Ngày 6/3, Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Bến Tre xác nhận thông tin ông Trần Văn Hùng, nguyên Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre bị bắt để phục vụ quá trình điều tra do có sai phạm trong vấn đề khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Ông Hùng là người đã ký duyệt cho Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh Bến Tre chỉ định một doanh nghiệp đốn hạ rừng đước, tuy nhiên dự án này có tố cáo tiêu cực. Trong ảnh, hiện trường 26 ha rừng đước bảo tồn sau khi bị triệt hạ (Ảnh: Người Lao Động)

2. Học sinh tiểu học chặn đường giật túi xách của ông già : Ngày 6/3, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ trao trả lại tài sản bị mất cho ông Nguyễn Văn Huấn (75 tuổi, trú tại bản Xốp Nhị, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Đáng nói, đối tượng giật chiếc túi xách của ông Huấn là một học sinh tiểu học trên địa bàn.

3. Khởi tố tài xế xe tải tông 5 học sinh thương vong ở Hưng Yên : Chiều 6/3, ông Hoàng Chí Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phù Cừ, Hưng Yên, cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ tài xế xe tải tông 5 học sinh thương vong xảy ra trên QL38, đoạn qua Thị trấn Trần Cao.

4. Nam thanh niên trộm xe máy khóc kêu oan sau khi bị bắt giữ : Ngày 6/3, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản đối với Trần Văn Nguyên (trú xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn; đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Vinh). Đáng nói, dù bị bắt giữ tại trận cùng tang vật là chiếc xe máy, nhưng nam thanh niên này khóc lóc kêu oan.

5. Chém chồng đang ngủ rồi tưới xăng đốt : Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Thị Này (52 tuổi, ngụ xã An Long, huyện Phú Giáo, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, giữa hai vợ chồng Này đã nảy sinh mâu thuẫn. Tối 3/3, đi làm về thấy chồng đang ngủ, Này đã vung dao chém vào đầu chồng, rồi đổ xăng đốt khiến nạn nhân tử vong.

6. Hơn 20.000 người mắc bẫy góp vốn qua mạng của nữ quái : Nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 6/3 cho biết, cơ quan này đang phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ án sử dụng điện thoại, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can Nguyễn Thị Minh Phương (39 tuổi, trú ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, (Đồng Nai) và một số đối tượng khác. Trong ảnh, đối tượng Phương và Toàn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Nhân dân)

7. Đòi nợ kiểu xã hội đen dọa cắt tai, lấy máu để siết nợ : Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã làm rõ hành vi Cướp tài sản, xảy ra ngày 1/3 tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh. Đồng thời, đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Doanh (trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Đức Tùng (trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) cùng về hành vi cướp tài sản. Trong ảnh, Doanh và Tùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Nhân dân)

8. Táo tợn rút súng bắn thẳng vào công an khi bị kiểm tra : Sáng 6/3, các mũi trinh sát hình sự, điều tra viên Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn đang ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng hành tung đối tượng đã nổ sung bắn trả lại công an khi bị kiểm tra hành chính. (Ảnh minh họa)

9. Doanh nhân trẻ tiêu biểu tham gia đường dây cá độ hàng trăm tỷ : Chiều 5/3, Tổ công tác đặc biệt 113, thuộc Tổng cục Cảnh sát thông tin, 7h sáng 4/3, tại TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), đơn vị phối hợp với Phòng 6, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã bắt giữ 6 đối tượng, cùng trú tại TP Hải Dương về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Trong 6 đối tượng bị bắt giữ có Đỗ Mạnh Cường (29 tuổi) được biết đến là một doanh nhân nổi tiếng từng được nhận bằng khen về doanh nghiệp trẻ tiêu biểu. Trong ảnh, đối tượng Đỗ Mạnh Cường (bên trái) tại lễ tuyên dương doanh nghiệp trẻ tiêu biểu (Ảnh: Công an Nhân dân).

10. Hai con nợ dùng dao, gậy đánh chủ nợ trọng thương : Sáng 6/3, Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang khẩn trương điều tra vụ truy sát giữa một nhóm thanh niên chuyên cho vay tiền và con nợ khiến 1 thanh niên nhập viện cấp cứu. Trong ảnh, hiện trưởng xảy ra vụ 2 con nợ truy sát chủ nợ.