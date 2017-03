Nguyên nhân vụ việc được xác định, giữa Kiên “rừng” và Bình “béo” có mối quan hệ cho vay, cầm đồ. Do ăn chia không đều, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

1. Mâu thuẫn ăn chia, côn đồ đất Cảng xử nhau : Công an TP Hải Phòng sáng 20/3 đã hoàn tất hồ sơ, quyết định khởi tố vụ án giết người trên địa bàn phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Nhật Kiên vì nổ súng giết người tại số nhà 4 (ngõ 66/272 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng). Nạn nhân được xác định là Hoàng Quốc Bình (33 tuổi, trú phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) bị trúng đạn từ khẩu súng ngắn quân dụng, đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc được xác định, giữa Kiên “rừng” và Bình “béo” có mối quan hệ cho vay, cầm đồ. Do ăn chia không đều, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

2. Tạm giữ hình sự đối tượng 3 lần hiếp dâm bé gái : Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa tạm giữ hình sự Giàng Seo Chu, trú tại thôn Làng Cung 3, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Theo điều tra ban đầu, đối tượng Giàng Seo Chu trong gần 1 năm qua đã 3 lần hiếp dâm bé gái tên D (sinh năm 2004) ở cùng xã.

3. Triệu tập 2 nghi can vụ nữ sinh ở Hoàng Mai bị đánh : Liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh ở Hoàng Mai, Hà Nội, sau quá trình điều tra nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định thêm 2 đối tượng Trần Tùng Dương (SN 2002, trú tại ngõ Trại Cá, Trương Định, Hà Nội) và Lê Tuấn Minh (SN 2001, trú tại Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội). Một đối tượng nữa là L, công an đang trong quá trình triệu tập. Theo lời khai ban đầu, cả 3 đối tượng lần lượt đánh nữ sinh.

4. Vợ chém chồng 20 nhát vì nghi có bồ : Tối 19/3, tại ấp An Thới, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng làm một người nhập viện với gần 20 vết chém. Nạn nhân là anh Nguyễn Sơn Giang. Nguyên nhân do vợ Giang ghen tuông, dẫn đến vợ chồng cãi vã. Rình lúc Giang đang ngủ, Phương dùng dao chém chồng 20 nhát. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

5. Trao thưởng cho ban chuyên án vụ bắt hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp : Sáng 20/3, tại trụ sở Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng), lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng và Quận ủy Hồng Bàng tổ chức trao thưởng đột xuất cho Ban chuyên án 983M sau thành công phá tụ điểm ma túy với quy mô lớn.

6. Vác dao quắm chém trọng thương cán bộ kiểm lâm : Ngày 20/3, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Nam (SN 1986, trú tại thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích. Bị cán bộ bảo vệ rừng thu hồi số gỗ khai thác trái phép, Nam về nhà vác dao quắm đến chém trọng thương cán bộ kiểm lâm. Trong ảnh, vị trí nơi Nam dùng dao chém cán bộ bảo vệ rừng trọng thương.

7. Lừa chạy việc vào Ban Tổ chức TƯ lấy 20.000 USD : Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội ngày 20/3 cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Thị Hằng (SN 1982 - 35 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tự giới thiệu là tiến sỹ, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người phụ nữ 35 tuổi cho biết có thể xin vào làm việc tại Ban Tổ chức Trung ương.

8. "Siêu trộm" thực hiện trót lọt 6 vụ trộm xe máy sa lưới : Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đoàn Văn Trường (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tại cơ quan công an, Trường khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An.

9. Nổ súng bắt đối tượng vận chuyển 100 bánh heronin : Lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội xác nhận tối 18/3, tại trạm thu phí quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình, cảnh sát đã nổ súng truy bắt đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin. (Ảnh chụp từ clip)

10. Diễn biến mới vụ bé gái 8 tuổi nghi bị xâm hại ở trường : Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo PC45 vào cuộc, phối hợp với Công an Q.Thủ Đức điều tra làm rõ vụ “bé gái 8 tuổi nghi bị xâm hại ở trường”.(Ảnh: CATPHCM)