Bé trai 10 tuổi đi chơi về thì phát hiện người cha chết trong tư thế treo cổ, còn người mẹ nằm chết trong phòng nên đã kêu cứu hàng xóm.

1 . Vụ Vợ chết trong phòng ngủ, chồng chết trong tư thế treo cổ: Sáng 11/3, bé trai 10 tuổi đi chơi về thì phát hiện người cha chết trong tư thế treo cổ, còn người mẹ nằm chết trong phòng tại một căn nhà ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nên đã kêu cứu hàng xóm. Khi người dân mở cửa vào bên trong thì thấy người đàn ông trung niên đã chết trong tử thế treo cổ sau cánh cửa kéo. Bước vào phòng ngủ, mọi người càng hoảng hốt khi thấy người vợ cũng đã tử vong.

2. Vụ Trưởng phòng Tư pháp huyện bị đâm : Ngày 11/3, đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết, cơ quan điều tra đã quyết định bắt giữ Trương Văn Ai (50 tuổi) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Nghi can đã đâm ông Nguyễn Văn Đợi - Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn sáng hôm trước.

Theo đại tá Ngân, hiện chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến việc Ai dùng dao tấn công cấp trên. "Qua làm việc bước đầu, nghi can có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm . Vì thế phải đưa nghi can đi kiểm tra sức khỏe, nhất là vấn đề tâm thần, để cơ quan y tế kết luận xem có bệnh hay không, ở mức độ nào thì sẽ xử lý các bước tiếp theo".

Cơ quan điều tra cho biết, 13 năm trước, ông Ai bị tâm thần và được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai). Sau một thời gian, tình trạng tinh thần ổn định nên ông trở về tiếp tục làm việc tại Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn nhưng vẫn thường xuyên uống thuốc. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận căn nhà đối tượng.

3. Vụ đôi trai gái chết trước cổng Nhà văn hóa Thiếu nhi: Khoảng 2h sáng ngày 11/3, một người bán nước đối diện cổng Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng, nghe chó sủa, sau đó có tiếng cãi vã. Đến 4h bà thức dậy dọn dẹp thì phát hiện có hai người nằm chết trên vỉa hè. Người nam nằm nghiêng, người nữ nằm ngửa, vị trí cách nhau không xa, trên ngực người nam vẫn còn dính cây dao.

4. Vụ thanh niên nghi “ngáo đá” đâm chết đồng nghiệp rồi cố thủ: Chiều 11/3, Công an quận 11, TPHCM đang tạm giữ nghi can Trần Kim Thành (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra vì tình nghi gây ra cái chết cho một người đàn ông làm chung công trình xây dựng. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tám (51 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú quận 11).

5. Vụ trộm 100 lượng vàng ở Bình Định: Bà Võ Thị Khánh (SN 1964, chủ tiệm vàng Kim Khánh) đến Công an tỉnh Bình Định báo tin, khoảng 3h sáng 10/3, bà nghe thấy tiếng động lạ nên giật mình tỉnh giấc. Bà đi ra phía trước cửa hàng kiểm tra thì phát hiện một đối tượng mặc quần áo màu đen, đội mũ lưỡi trai bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe của đồng bọn chờ sẵn chở chạy thoát. Ban đầu chủ tiệm vàng khai số tài sản bị mất gồm: 5 chỉ vàng 24K và 100 lượng vàng 18K, tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Lúc 21h đêm 10/3, Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai ập vào bắt giữ Nguyễn Tiến Thiện (SN 1990, ngụ ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) khi đối tượng này đang trốn tại nhà. Ngay trong đêm công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Thiện thu giữ số lượng vàng rất lớn gồm nhiều chủng loại.

6. Vụ giấu 8kg kim loại nghi vàng vào thắt lưng mang qua biên giới: Khoảng 7h5 ngày 11/3, lực lượng chức năng phát hiện bà Vuoch Hea (SN 1957, ngụ xã Pres Bath Chey Chum, huyện Kirivong, tỉnh Tà keo, Vương quốc Campuchia) mang theo trong người 100 triệu Riel, tương đương 570 triệu đồng Việt Nam và 8 thỏi kim loại xác định ban đầu là vàng với tổng trọng lượng khoảng 8kg.

7. Vụ “Trùm" ma túy xinh đẹp cùng đàn em sa lưới: Chiều 30/1, trinh sát phục kích tại đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận, TPHCM bắt giữ Nguyễn Phụng Huy (SN 1992, ngụ Quận 8) khi đối tượng này vừa nhận lấy 200g ma túy từ “bà trùm” Trần Kim Yến, còn gọi là Yến "đẹp gái" (SN 1987, ngụ Quận 3) để đi Nha Trang giao cho khách hàng. Ngay trong ngày, Yến và các đàn em lần lươt sa lưới. Trong ảnh: Đối tượng Trần Kim Yến.

Khám xét một số địa điểm cất giấu hàng ở quận Phú Nhuận, Ban chuyên án thu giữ 1 valy chứa 4 loại ma túy khác nhau, tổng cộng hơn 8,3kg, gồm: 26.000 viên ma túy tổng hợp, ma túy đá, cỏ Mỹ, 380 triệu đồng tiền mặt...

Khai nhận với công an, Yến cho biết đã liên tục ra Hải Phòng lấy ma túy và di chuyển bằng đường bộ, có băng nhóm đàn em áp tải. Mỗi lần mang vào TPHCM từ 6 - 16 kg. Tại TPHCM, Yến thuê nhiều căn nhà để làm nơi cất giấu, sau khi chia nhỏ số ma túy này để phân phối cho các đầu mối. Không chỉ vậy, Yến còn cho đàn em giao ma túy cho một số đầu nậu ở Miền Trung./.