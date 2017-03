Sau chầu nhậu, Sửu lấy xe chở cháu gái của bạn đi chơi. Đến khu đất vắng, Sửu cưỡng hiếp bé gái 9 tuổi rồi cướp đôi bông tai.

1. Hiếp dâm cháu ngoại của bạn : Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Sửu (trú tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước) về hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Nạn nhân là cháu N.H.P (9 tuổi, trú tại xã An Hải, huyện Ninh Phước). (Ảnh minh họa)

2. Nghi án chồng sát hại vợ đang mang bầu : Chiều 14/3, trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết, đối tượng Bùi Văn Lương – nghi can sát hại vợ là chị B.T.Q (30 tuổi, giáo viên mầm non) đã đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, tối 13/3, người dân phát hiện chị B.T.Q. nằm bất động trên sàn nhà với nhiều vết cứa trên cổ. Qua khám nghiệm, nạn nhân đang mang bầu ở tháng thứ 3 và đã tử vong. (Ảnh minh họa)

3. Kế toán trưởng thu khống tiền tỷ của dân để tiêu xài : Ngày 14/3, Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng Phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, CQĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1961, thường trú khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”, xảy ra Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) huyện Phú Quốc. Trong 3 năm, từ năm 2013-2015, Ánh đã tự ý thu tiền phí làm giấy tờ đất của người dân địa phương vượt mức cho phép để tiêu xài cá nhân, tổng số tiền lên tới hơn 2 tỷ đồng. (Ảnh: Người Lao Động)

4. Giang hồ đất Cảng giấu súng đạn trong người : Ngày 14/3, Công an thành phố Hải Phòng thông tin đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hoài Nam về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

Trước đó, đêm 11/3, PC45 Công an TP. Hải Phòng bất ngờ kiểm tra tại địa chỉ số 40 Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng), phát hiện Phạm Hoài Nam đang cất giấu một khẩu súng K59, cùng 8 viên đạn. Trong ảnh, khẩu súng K59 và 8 viên đạn công an thu giữ của Nam.

5.Mang 1.700 viên ma túy đi bán cho con nghiện : Công an Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Mạnh Tiến (trú huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 13/3, tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, Tiến bị Công an Thành phố Bắc Ninh bắt quả tang đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho con nghiện. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1.700 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng gần 159gr.

6. Nam thanh niên mang dao bầu chém nữ chủ quán tử vong : Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành khởi tố vụ án giết người và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng tại thôn Thuận An, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Sáng đã chém 9 nhát dao khiến nữ chủ quán tạp hóa ở Thuận Thành, Bắc Ninh tử vong.

7. Đối tượng nước ngoài cầm đầu đường dây đánh bạc được trả tự do tại tòa : TAND TPHCM vừa tuyên phạt các bị cáo trong đường dây đánh bạc hơn 320 tỷ đồng. Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore), đối tượng cầm đầu đường dây, bị tuyên phạt 14 tháng 24 ngày (bằng thời gian tam giam) về tội “tổ chức đánh bạc”, được trả tự do tại tòa. HĐXX cho rằng Wong Boon Leong nhận thức pháp luật Việt Nam còn hạn chế. Gia đình Leong đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính cùng 100 triệu đồng tiền phạt nên cần giảm nhẹ hình phạt để thể hiện sự khoan hồng với bị cáo.

8. Hai thanh niên đạp CSGT ngã bất tỉnh : Công an quận 6 (TPHCM) đang điều tra, xử lý Đỗ Thanh Sang (SN 1996, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận 8) và Nguyễn Đức Trãi (SN 1996, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 6) về hành vi “chống người thi hành công vụ”. 2 đối tượng này bị cho là đã có hành vi chống đối đến cùng với lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ và đặc biệt gây thương tích nghiêm trọng đối với 1 cán bộ CSGT. (Ảnh minh họa)