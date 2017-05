Chém nhau kinh hoàng tại Hà Nội sau va chạm giao thông, tài xế xe Camry khai nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến 3 HS tử vong, sự thật bất ngờ vụ taxi mở bung 2 cửa chạy trên đường là những thông tin nóng nhất trong ngày 16/5.

Đâm chém nhau sau khi ô tô va chạm với xe máy

Rạng sáng cùng ngày trên phố Đại La, một xe máy đang lưu thông đã va chạm với một xe ô tô Toyota Innova. Sau va chạm, thanh niên đi xe máy được cho là đã cầm dao đuổi theo ô tô.

Lúc này, trên ô tô có 4 người, 2 người đã nhảy xuống cướp được dao và đâm gục người đi xe máy. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó trong tình trạng khá nguy kịch. Một người từ ô tô nhảy xuống cũng được cho là đã bị thương ở tay.

Người đi xe máy gục dưới đường sau vụ chém nhau kinh hoàng trên phố Đại La

Trung tá Trần Long Vân, Trưởng Công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thông tin, ngay trong buổi sáng, đơn vị đã cử cảnh sát hình sự vào bệnh viện để xác minh danh tính, đồng thời lấy lời khai và triệu tập các bên liên quan đến làm việc.

Tài xế xe Camry khai nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến 3 HS tử vong

Ngày 16.5, Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, rạng sáng 15.5, Phạm Văn Thành, lái xe ô tô nhãn hiệu Camry gây ra vụ tai nạn đã đến trụ sở Công an huyện Quế Võ đầu thú.

Một nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm ô tô nhưng được người dân và lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa ra ngoài nên thoát chết

Theo lời khai ban đầu của Thành tại cơ quan điều tra, do không chú ý quan sát đường nên xe ô tô do Thành điều khiển đã va vào xe đạp điện lưu thông cùng chiều. Sau đó, Thành hoảng loạn đạp nhầm chân ga khiến xe ô tô tiếp tục lao lên đâm tiếp vào xe đạp điện thứ hai và một xe mô tô gây nên vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 5 người thương vong.

Taxi bung 2 cửa, chở người đi cấp cứu

Ngày 16/5, trên mạng xã hội đăng tải một đoạn video clip ghi lại cảnh tượng chiếc taxi mang BKS: 36A - 141.54 mở bung 2 cánh cửa phía sau và chạy trên đường ở TP.Thanh Hóa.

Hình ảnh trên khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng, việc xe taxi mở cửa chạy như vậy tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Chiếc xe taxi vừa chạy vừa mở để đưa người đi cấp cứu.(Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, người điều khiển chiếc xe taxi mở 2 cánh cửa là anh Nguyễn Quốc Đạt (20 tuổi, ở TP.Thanh Hóa).

Anh Đạt tường trình: “Thật sự lúc ấy em cũng không nghĩ được nhiều, chỉ biết cứu người là quan trọng nên đã đồng ý kê ván cho nạn nhân nằm rồi để 2 cánh cửa sau mở và chạy nhanh đến bệnh viện”.

Do tấm ván quá dài nên chiếc xe không đóng được 2 cửa. Lúc này có 2 thân nhân người của người phụ nữ gặp tai nạn đã ngồi trên xe giữ cố định hai cánh cửa.

Liên quan đến vụ việc, thiếu tá Nguyễn Hồng Hải – Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Thanh Hóa cũng cho biết, bước đầu xác định, thời điểm chiếc xe taxi mở cửa đang chở người bị tai nạn giao thông đi xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Xác định nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng ở Cần Thơ

Ngày 16.5, Công an TP Cần Thơ đã làm rõ nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng tại Công ty TNHH Kwong Lung - Meko (khu công nghiệp Trà Nóc - Cần Thơ).

Hiện trường vụ cháy công ty may ở Cần Thơ vào ngày 23.3

Theo đó, kết quả khám nghiệm của cơ quan điều tra công an TP Cần Thơ và của Viện Khoa học hình sự (C54 – Bộ Công an) kết luận nguyên nhân gây ra vụ cháy tại công tu này là do chập điện.

Cũng liên quan đến vụ việc này, sau khi xảy ra vụ cháy, công ty bảo hiểm đã thuê 1 đơn vị độc lập giám định thiệt hại của Công ty Kwong Lung – Meko. Và đến thời điểm hiện tại, công ty may này bị thiệt hại ban đầu là 18 triệu USD.

Sự thật hàng chục người tử vong khi giải cứu lợn

Ngày 16/5, ông Nguyễn Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ ngạt khí khiến hai người tử vong trong khi đang cố gắng đưa một chú lợn rơi xuống giếng lên.

Chiếc giếng nơi hai nạn nhân tử vong vì bị ngạt khí

Đại diện xã Thanh An phủ nhận thông tin trên các mạng xã hội cho rằng có tới “hàng chục người tử vong” vì giải cứu lợn ở địa phương này.

"Không có chuyện hàng chục người chết vì giải cứu lợn như một số trang mạng và mạng xã hội đăng tải", ông Cương khẳng định.

Kết quả khám nghiệm của cơ quan công an cho thấy, chiếc giếng nơi các nạn nhân tử vong do đào sâu, lòng giếng hẹp lại được đậy kín nên nhiều loại khí độc được tích tụ phía dưới khiến các nạn nhân bị trúng độc, thiếu ô xy dẫn đến bất tỉnh rồi tử vong.