Chiều nay, HĐXX tiến hành phần xét hỏi đối với bị cáo Trần Minh Lợi .

Mở đầu, bị cáo Trần Minh Lợi nói không đồng ý với cáo trạng của của Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố về tội đưa hối lộ.

Toàn cảnh phiên xét xử chiều nay

Bị cáo Lợi trình bày trôi chảy quá trình liên lạc, gặp gỡ và hướng dẫn bị cáo Nguyễn Xuân An ghi âm, ghi hình việc đưa tiền lo tại ngoại cho Lãnh Thanh Bình.

Do bị cáo trình bày sự việc quá nhanh khiến chủ tọa phiên tòa phải yêu cầu dừng phần trình bày và đề nghị nói chậm lại vì thư ký tòa sẽ ghi không kịp.

Lợi khai, khi An chuyển các file ghi âm, ghi hình thì bị cáo nói phải có thời gian để xem, nghiên cứu kỹ chứng cứ và sẽ xuống Đắk Mil để xác minh thông tin vì chứng cứ An cung cấp chưa an toàn.

Lợi sau đó xuống huyện Đắk Mil, thuê nhà nghỉ ở lại. Lợi đã đến quán cà phê diễn ra việc đưa tiền để xác minh.

HĐXX hỏi, mục đích của bị cáo hướng dẫn An ghi âm, ghi hình để làm gì? Lợi trả lời là nhằm thu thập chứng cứ để tố cáo hành vi tiêu cực của một số cán bộ công an huyện Đắk Mil.

Lợi khai, sau đó đã hướng dẫn An viết đơn tố cáo rồi gửi cho mình. Tuy nhiên, do An chưa gửi đơn nên Lợi chưa gửi đơn tố cáo ra cơ quan chức năng.

Sau khi nắm được các chứng cứ do An cung cấp, Lợi đã liên lạc với Lãnh Thanh Bình. Số điện thoại Bình được An cung cấp cho Lợi.

Trong cuộc điện thoại, Lợi hỏi chuyện và nói rõ việc Bình nhận tiền và bị quay clip. Bình xin được gặp Lợi. Bình đã gọi Y Nam ra gặp Lợi tại quán cà phê. Tại đây, Lợi nói Y Nam có liên quan đến việc nhận tiền, sau khi cung cấp thông tin cho Y Nam thì Lợi về.

“Bình sau đó mò xuống nhà tôi” - lời bị cáo Lợi trình bày tại tòa.

HĐXX hỏi, những lần Bình tìm xuống nhà Lợi, Lợi có tác động cho các nghi can đánh bạc được tại ngoại hay không? Lợi trả lời không biết những người này và không hề có tác động.

HĐXX truy vấn, tại sao khi có chứng cứ không làm đơn tố cáo Lãnh Thanh Bình? Lợi nói chứng cứ chỉ đủ tố cáo Bình, bị cáo muốn thu thập thêm để chứng minh hành vi sai phạm của Y Nam và điều tra viên tên Hải.

Phần xét hỏi căng thẳng, không khí trong phòng xử án khá ngột ngạt nên HĐXX cho nghỉ giải lao giữa phần xét hỏi.

Sau giải lao, bị cáo Trần Minh Lợi tiếp tục trả lời các câu hỏi của HĐXX và luật sư.

Bị cáo Lợi trình bày tiếp, do không chứng minh thêm được các hành vi sai phạm của cán bộ công an khác, Lợi đã đăng các file ghi âm, ghi hình việc Lãnh Thanh Bình nhận tiền lên trang facebook “diệt giặc nội xâm” do Lợi lập.

Lợi cũng khai, Bình đã mang một bịch quà xuống nhà gặp riêng. Do lo sợ có cãi bẫy, Lợi đã ghi âm, ghi hình lại việc gặp gỡ này và yêu cầu Bình nói rõ đưa quà xuống nhà vì mục đích gì, trong quà có những thứ gì. Lợi sau đó yêu cầu Bình mang quà về và cấm xuống nhà.

Bị cáo cũng đề nghị HĐXX đưa thêm các chứng cứ là file ghi âm mà bị cáo thu thập, cho là bằng chứng có lợi cho bị cáo. Các file này đã được nộp cho cơ quan điều tra nhưng không được dịch, đưa vào trong hồ sơ vụ án.

Các luật sư trao đổi với bị cáo Lợi trong giờ giải lao

HĐXX đã dành nhiều thời gian cho bị cáo trình bày, chứng minh hành vi không phạm tội đưa hối lộ.

Bị cáo Lợi nói rằng, nếu HĐXX tuyên bị cáo An có tội thì bản thân Lợi thấy day dứt và đề nghị xem xét áp dụng khoản 6, điều 289 bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009 khi xét xử đối với An.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày (22 và 23/3) nhưng do phần xét hỏi các bị kéo xuất hiện nhiều tình tiết mới dẫn đến kéo dài. Ngày mai, HĐXX tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Trần Minh Lợi và Lãnh Thanh Bình.

Trùng Dương