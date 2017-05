Ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, về làm Phó ban Kinh tế trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 là thông tin nổi bật nhất trong tuần qua.

Sáng 10.5, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, về làm Phó ban Kinh tế trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Thăng gửi lời chúc mừng đến tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và rất tin tưởng ông Nhân sẽ thành công trên cương vị mới.

Sáng 10.5, tại TP.HCM, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam) giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Đinh La Thăng.

Trong lời phát biểu nhậm chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân nói hôm nay là một ngày rất đặc biệt với ông vì được trở về TP.HCM lần thứ hai.

Ông Nhân cho biết, cảm thấy vinh dự vì được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ, được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước "đưa tôi về nhà".

Người dân miền Tây trúng gần 20 tỷ đồng nhờ mua vé số

Vé số truyền thống do công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết TP HCM phát hành

Ngày 11/5, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM cho biết, trong kỳ mở thưởng ngày 8/5, một người ở huyện Cái Bè, Tiền Giang mua một cặp nguyên (80 vé) và may mắn trúng thưởng cả 80 vé này. Trong đó, có 8 tờ trúng giải đặc biệt, 72 tờ trúng giải phụ đặc biệt, với tổng số tiền nhận thưởng là 19,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thưởng đã được khách hàng nhận sau đó một ngày.

Theo thống kê của công ty, từ đầu năm 2017 đến 8.5, công ty đã trả thưởng cho gần 2,7 triệu vé trúng thưởng với tổng số tiền hơn 1.219 tỷ đồng (trong đó có 251 vé trúng giải đặc biệt với tổng số tiền hơn 502 tỷ).

Giám đốc bệnh viện mặc blouse ngồi trên chiếu bạc

Ông Đặng Trung Bình, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Gia Viễn đánh bài

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một loạt video clip ghi lại cảnh nhiều người mặc áo blouse trắng đánh bài ăn tiền khiến dư luận xôn xao. Thông tin lan truyền trên mạng cho rằng, trong những người tham gia đánh bạc có cả ông Đặng Trung Bình, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Gia Viễn (Ninh Bình).

Sau khi xác minh thông tin, Sở Y tế Ninh Bình cho biết, trong các video clip xuất hiện trên mạng xã hội có ông Đặng Trung Bình, Giám đốc cùng 2 phó giám đốc, một y sĩ bệnh viện huyện Gia Viễn và 3 trạm trưởng y tế của 3 xã trên địa bàn cùng tham gia đánh bài ăn tiền.

Ông Đặng Trung Bình cũng đã xác nhận ông là người có mặt trong clip và giải trình, những người ngồi chơi bài đều là anh em thân thiết và chỉ chơi nhỏ mang tính chất giải trí ngoài giờ, sau đó đóng góp tiền đi ăn liên hoan chứ không có tính chất sát phạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, trước mắt sẽ tạm dừng việc bổ nhiệm lại chức Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn đối với ông Đặng Trung Bình; xem xét phương án điều chuyển sang đơn vị khác.

Mang thịt lợn nhà đi bán giá rẻ, bị hất đầy dầu luyn

Chị Xuyến xin giảm tội cho hai phụ nữ hắt dầu luyn vào sạp thịt lợn của mình

Sáng 11/5, chị Đỗ Thị Xuyến và chị Phạm Thị Hòa đang bán thịt lợn trước cửa số nhà 12 Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền bất ngờ bị Hoàng Thị Thanh Dung (SN1970, ở quận Ngô Quyền) và Lê Thị Hoa (SN 1984, ở quận Ngô Quyền) cầm xô chất bẩn hắt vào sạp thịt lợn làm bẩn toàn bộ số thịt trên sạp.

Ngày 12/5, Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án hình sự "Hủy hoại tài sản". Các cá nhân có liên quan đã được triệu tập lên làm việc; tuy nhiên cả Hoa và Dung đều vắng mặt tại địa phương.

Đêm 12/5, Công an quận Ngô Quyền đã thực hiện lệnh bắt đối với Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970), để điều tra về hành vi đổ chất bẩn vào phản thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến tại chợ Lương Văn Can trước đó. Sáng 13/5, Lê Thị Hoa đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú.

3 người bị sét đánh trong lúc đào huyệt chôn người chết

Nghĩa địa, nơi xảy ra sự việc

Khoảng 13h ngày 9/5, tại địa bàn xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xảy ra một vụ sét đánh khiến 3 người đàn ông tử vong và 2 người bị thương.

Thời điểm trên, một nhóm người đào huyệt để chuẩn bị đám tang cho ông Trần Văn Hạnh (cùng trú tại địa phương) ở khu vực nghĩa địa thôn Khương Hà 2 (thuộc xã Hưng Trạch). Sau khi đào xong huyệt, nhóm gồm 5 người ở lại trông coi huyệt mộ thì trời chuyển mưa giông, sấm chớp khiến nhóm người này bị sét đánh.

Hậu quả, anh Trần Xuân Vĩnh (SN 1988) và anh Trần Văn Thiên (SN 1976) tử vong tại chỗ. Anh Trần Văn Diệu (SN 1974) bị thương được người dân sơ cứu tại chỗ nhưng cũng tử vong ngay sau đó.

Riêng anh Trần Văn Thái (29 tuổi) và anh Lê Đức Anh (26 tuổi) bị thương. Điều đáng nói, các nạn nhân đều là anh em, họ hàng với nhau.

3 anh em ruột tử vong trong hầm khí biogas

Vị trị hố biogas khiến 3 anh em ruột bị ngạt khí tử vong. Ảnh: Gia đình Xã hội

Trưởng công an xã Gia Xuyên (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) Tăng Văn Méc cho biết, theo thông tin từ người nhà nạn nhân, vào chiều 10/5, anh Tăng Văn Đ. xuống hố biogas của gia đình để sửa chữa.

Sau đó bà Tăng Thị M. (mẹ anh Đ.) nghe thấy tiếng động lớn. Gia đình gọi anh Đ. nhưng an không trả lời. Biết có chuyện chẳng lành, bà M. kêu thêm hai người con xuống để xem xét thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Theo xác định ban đầu, cả ba anh em tử vong do ngạt khí. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.