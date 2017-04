Tức giận vì bị chửi và thách đố, Linh "trọc" đã lên phương án "xử" anh Lê Việt H. (SN 1986), trú tại TP Nam Định.

Theo Công an tỉnh Nam Định, CQĐT Công an TP Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng đã gây ra vụ truy sát kinh hoàng vào tối 6/4, khiến anh Lê Việt H. (SN 1986), trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định tử vong.

Linh "trọc", kẻ được cho là cầm đầu nhóm đối tượng giết hại anh Lê Việt H.

Danh tính 6 đối tượng bị khởi tố gồm:

Nguyễn Hoàng Linh (tức Linh “trọc”) (SN 1987), trú tại phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Đỗ Văn Minh (SN 1987), trú tại phố Phong Sơn, phường Nam Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Tạ Quý Anh (SN 1991), trú tại xã Ninh Phú, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Vũ Văn Thành (SN 1997) trú tại phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Nguyễn Văn Hưng (SN 2000), trú tại xã Bạch Cừ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Nguyễn Khắc Bốn (SN 1994), trú tại xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Được biết, trước đây cô ruột của nạn nhân Lê Việt H. có cho Ngô Thị Phương L. vay số tiền 126 triệu đồng để làm ăn từ năm 2012. Tuy nhiên, cho đến đầu năm 2017, L. mới trả cho cô của Việt H. được 1 phần nhỏ và còn nợ lại 90 triệu đồng.

Vì đòi mãi không thấy L. trả nên cô của H. có nhờ anh đi đòi tiền. Trong quá trình anh H. đi đòi nợ thì có xảy ra mâu thuẫn với Linh “trọc”.

Tức giận nên Linh “trọc” liền gọi điện cho Tạ Quý Anh để gọi đám đàn em xã hội sang TP Nam Định giúp Linh “trọc”.

Sau đó, Linh “trọc” trực tiếp điều khiển xe ô tô vào thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để đón đám đàn em đã gom đủ quân số trở về TP Nam Định tìm anh Lê Việt H.

Khi đến đường Nguyễn Du, rẽ vào đường Mạc Thị Bưởi, nhóm “sát thủ” phát hiện anh H. đang điều khiển xe đạp điện, chở theo con gái 20 tháng tuổi. Lúc này, nhóm Linh “trọc” quyết định sẽ đánh anh H., ngoài số hung khí đã chuẩn bị Linh còn mua 4 khẩu trang đưa cho 4 đối tượng là Minh, Thành, Bốn và Hưng.

Đến đầu ngõ 114 Mạc Thị Bưởi, Linh ép và đạp đổ chiếc xe anh H. đang điều khiển. Thấy có nhóm người lạ mặt lầm lũi tiến đến, anh H. vội bế con gái đứng lên và đi vào phía vỉa hè. Tuy nhiên, anh H. đã bị 4 đối tượng lao vào đâm chém, anh H. vội bỏ chạy vào phố Ngô Gia Tự. Nhưng vẫn bị đuổi theo truy sát và gục xuống.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân H. được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Lê Việt H. đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13/4, Công an TP Nam Định đã bắt giữ được cả 6 đối tượng gây nên vụ truy sát kinh hoàng trên.

Minh Trang