Sau khi rủ rê cháu H. (5 tuổi) vào nhà, T. đã thực hiện hành vi đồi bại với bé. Sự việc bị bà nội cháu H. phát hiện, trình báo lên cơ quan Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo gia đình cháu Nguyễn Thị T.H. (5 tuổi), trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh : Vào ngày 12/3, sau khi ăn sáng, H. cùng cháu Nguyễn Thị T.T. (3 tuổi) và Nguyễn Xuân B. (4 tuổi), sang nhà người thân chơi.

Một lúc sau, các cháu ra về. Khi đi qua ngõ nhà Lê Bá K.T. (15 tuổi), gã hàng xóm này đã dụ dỗ cháu H. vào nhà, còn Nguyễn Thị T.T. và Nguyễn Xuân B. đứng ngoài cửa. Tại đây, tên này đã thực hiện hành vi dâm ô với bé H.

Trông thấy sự việc trên, 2 cháu Nguyễn Thị .T.T. và Nguyễn X.B. đã chạy về nhà, kể lại cho bà Nguyễn Thị N. (63 tuổi), là bà nội của H. nghe.

Bố cháu H. đau đớn kể lại sự việc.

Theo bà N, khi chạy sang nhà Lê Bá K.T, đẩy cửa xông vào, bà nhìn thấy tên này đứng bên mép giường; cạnh đó là cháu H. đang run rẩy khóc, quần cháu bị kéo xuống phía dưới. Kiểm tra, bà N. phát hiện toàn bộ vùng kín của cháu gái sưng đỏ. Lúc này, cháu H. đã kể lại những hành động mà Lê Bá K.T đã thực hiện cho bà nội nghe. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thăm khám; đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Anh Nguyễn Xuân T, bố cháu bé đau đớn cho biết: Từ khi xảy ra sự việc, cháu H. có biểu hiện hoảng loạn, thường xuyên mơ sảng và khóc thét trong khi ngủ. “Đến bữa cơm, cả nhà chúng tôi không ai nuốt nổi, khi nhìn vào khuôn mặt non nớt của con. Gia đình tôi chỉ chờ vào sự nghiêm minh của pháp luật, để đòi lại công bằng cho con gái tôi”, anh Nguyễn Xuân T. phẫn uất nói.

Quyệt ngang dòng nước mắt, bà nội cháu H. tiếp lời: “Cháu tôi chỉ mới 5 tuổi, sao có thể hành động với nó như vậy? Nghĩ lại cảnh tượng hôm đó là tôi lại không cầm được nước mắt. Pháp luật phải trừng trị đích đáng kẻ đã làm hại cháu tôi”.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà đã đưa cháu H. đến bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thăm khám.

Theo người nhà cháu H, sau khi xảy ra sự việc, cháu còn cho biết đây không phải là lần đầu tiên Lê Bá K.T. thực hiện hành vi dâm ô với mình. Trước đó, do sợ hãi và chưa nhận thức được sự việc nên cháu đã không kể lại với gia đình.

Đã gần 4 ngày trôi qua, kể từ khi xảy ra sự việc, dư luận tại địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, căm phẫn hành vi thú tính, bệnh hoạn của tên Lê Bá K.T. “Không thể dung thứ được! Nó nghĩ gì mà đi làm chuyện đó với một đứa bé đáng tuổi em nó vậy chứ? Cả làng chúng tôi, ai cũng mong cơ quan điều tra vào cuộc khẩn trương, để sớm có bản án đích đáng cho kẻ phạm tội”, ông Trung, một người dân địa phương cho biết.

“Dân làng chúng tôi ai cũng bức xúc khi hay tin. Nhìn khuôn mặt non nớt của cháu H, mọi người lại ứa nước mắt. Cháu bé còn quá non dại vậy mà.... Tội này, pháp luật phải xử thật nặng, để răn đe”, bà Hoa, một người dân trú tại địa phương nêu quan điểm.

Liên quan đến hậu quả vụ việc, bác sỹ Hà Thị Minh Tuyết, Phó Giám đốc, Trưởng khoa sản bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (nơi đầu tiên cháu H. được người nhà đưa đến thăm khám, sau khi xảy ra sự việc) cho biết: “Khi cháu bé được đưa vào bệnh viện, tôi có nghe người nhà trình bày cháu bị một đối tượng lạm dụng tình dục. Tiến hành thăm khám, chúng tôi thấy cháu bé bị sưng đỏ tấy xung quanh bộ phận âm hộ, tầng sinh môn. Cháu có dấu hiệu hoảng loạn, sợ hãi. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên ngay sau đó, cháu H. đã được cơ quan công an làm các thủ tục chuyển vào tỉnh để tiến hành xét nghiệm bằng các kỹ thuật và thiết bị hiện đại hơn”.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Kim Hảo, Chủ tịch UBND thị trấn Tây Sơn thông tin, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã xuống tận nhà cháu bé để thăm hỏi, động viên và nắm bắt nội dung vụ việc. “Hiện, vụ việc đang được CQĐT Công an huyện Hương Sơn điều tra, xác minh”, ông Hảo nói.

Theo tìm hiểu, Lê Bá K.T. là con trai duy nhất trong gia đình có 4 anh chị em. Đối tượng bỏ học từ năm lớp 9, hiện ở nhà ăn chơi lêu lổng, không nghề nghiệp tại địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã vào cuộc một cách quyết liệt, điều tra, làm rõ nội dung gia đình nạn nhân phản ánh. Được biết, đích thân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an huyện Hương Sơn vào cuộc điều tra kịp thời, xử lý nghiêm minh nếu phát hiện ra dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ nghi xâm hại tình dục trẻ em được báo chí đưa tin, gây rúng động dư luận.

Gần đây nhất, chị Nguyễn Thị L. (trú quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) tố cáo việc con gái chị bị đối tượng Cao Mạnh H. (quê huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) thuê trọ gần nhà, đã có hành vi xâm hại tình dục. Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng. Sau cuộc họp liên ngành, chiều ngày 13/3, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 69 về tội Dâm ô với trẻ em và tập trung điều tra, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Cao Mạnh H.

Một vụ án khác, chị C, trú tại quận Thủ Đức, TP.HCM tố cáo, ngày 14/2, chị phát hiện vùng kín của cháu N, con gái mình bị trầy xước sâu bên trong, chảy rất nhiều máu. Vụ việc sau đó được làm rõ, cháu N. đã bị một người đàn ông tên Đ. xâm hại vào vùng kín. Nhận được đơn tố cáo của chị C, Công an phường Bình Thọ và đội Cảnh sát điều tra trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức đã vào cuộc, xử lý.

Trước đó, vào tháng 6/2016, dư luận phẫn nộ trước thông tin một cụ ông 76 tuổi có hành vi dâm ô với bé gái ở TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bị phanh phui. Theo đơn thư tố cáo của người mẹ - chị Trần Thị T.T, sống tại TP.Vũng Tàu, con gái 7 tuổi của chị đã nhiều lần bị ông N.K.T. (76 tuổi) đưa ra góc cầu thang để thực hiện hành vi đồi bại. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện thêm 6 cháu bé khác cũng từng bị ông T. dâm ô, kéo dài trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2016.

