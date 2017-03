Những tấm hình ngoài đời tiết lộ "sự thật" về 3 ngôi sao tên Tiên được fan mến mộ.

Chuyển thị trường hoạt động từ hải ngoại về Việt Nam, Tóc Tiên đã chọn cho mình con đường phát triển đúng gu thị hiếu âm nhạc của khán giả. Cô được yêu mến bởi phong cách nhạc trẻ trung, phong phú cùng vũ đạo bốc lửa. Ngoài đời, Tóc Tiên cũng khiến hàng triệu cánh mày râu phải mất ngủ khi để lộ các khoảnh khắc sexy đến từng centimet.

Những shoot hình ngoài đời thực của nữ ca sĩ "Vũ điệu cồng chiêng" làm người xem không rời mắt.

Tóc Tiên đã có màn "lột xác" ấn tượng từ sau khi du học nước ngoài về Việt Nam.

Trên sân khấu, cô khuấy động không khí bởi âm nhạc sôi động,

vũ đạo bốc lửa.

Khi về nhà, nữ ca sĩ lại đốn tim fan vì vẻ gợi cảm hút mắt.

Giữa đám đông, Tóc Tiên vẫn rất nổi bật.

Khi đi ăn với bạn bè, Tóc Tiên rất thoải mái trong trang phục. Không ít cư dân mạng gọi nữ ca sĩ là nữ hoàng gợi cảm mới của showbiz Việt chính vì bức ảnh này.

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 luôn biết cách phô diễn lợi thế hình thể cả ở trong đời thường.

Khi chụp hình cùng đồng nghiệp nam, nữ ca sĩ cũng để lộ vòng một

hấp dẫn.

Mỗi khi đăng ảnh bikini, Tóc Tiên lại khiến dân tình mất ngủ vì body quá nuột nà.

Cô cũng được coi là một trong những mỹ nhân mặc bikini gợi cảm nhất showbiz Việt.

Mỗi lần ngồi cạnh bàn ăn, Tóc Tiên lại khiến người ngồi cạnh phải

dè chừng.

Nữ ca sĩ có tên Tiên khác chính là Thủy Tiên - bà xã Công Vinh. Ngoài những sự kiện trên truyền hình, sân khấu ca nhạc hay MV, bộ ảnh, Thủy Tiên còn là ca sĩ rực lửa khi đi diễn ở bar.

Còn khi về nhà, bà mẹ một con này cũng hút mắt không kém ngay cả khi ăn mặc kín đáo.

Nhìn Thủy Tiên ngoài đời, ai cũng phải dán mắt vào các màn trình diễn

của cô.

Khi bên cạnh ông xã Công Vinh, Thủy Tiên không giấu được

vẻ sexy vốn có.

Trong lần khoe quà dây chuyền ông xã tặng, Thủy Tiên khéo léo để lộ vòng một gợi cảm săn chắc.

Bà xã Công Vinh giống như thỏi nam châm hút mọi ánh nhìn.

Nếu như khi đi sự kiện, Thủy Tiên sexy bao nhiêu thì lúc về nhà, cô lại có phong cách khác biệt bấy nhiêu. Hình ảnh một người nội trợ đảm đang khiến Thủy Tiên càng lấy lòng được cả ông xã lẫn người hâm mộ.

Chỉ một vài khoảnh khắc chụp lại Thủy Tiên ngoài đời thực cũng khiến tên của nữ ca sĩ được nhắc đến liên tục trong những ngày sau đó.

Ở Thủy Tiên hội tụ cả hai hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại, vừa quyến rũ ngoài xã hội vừa đảm đang khi về nhà.

"Cô Tiên" thứ ba trong showbiz Việt là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tiên Tiên. Cô tên thật Huỳnh Nữ Thủy Tiên, được yêu mến qua hàng loạt sáng tác như Say you do, My Everything, Vì tôi còn sống... Phong cách ngoài đời của Tiên Tiên không bốc lửa như Thủy Tiên hay Tóc Tiên nhưng cũng có lần cô để lộ thân hình với bộ bikini cùng hình xăm trên ngực. Tiên Tiên cho hay mỗi hình xăm trên cơ thể cô đều có ý nghĩa nhất định.

Phong cách tomboy ngoài đời của Tiên Tiên được nhiều bạn trẻ yêu mến.

Ngay cả trong loạt ảnh "tự dìm hàng", Tiên Tiên vẫn được fan yêu thích.

Với mái tóc ngắn xù đặc trưng, Tiên Tiên tạo cho mình phong cách riêng. Gu âm nhạc của cô nàng cũng không trộn lẫn với bất kỳ ai.

Theo Dân Việt