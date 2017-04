Trong khi phương Tây điều tra tấn công hóa học, Syria đổ tội Mỹ bịa đặt, Nga đã thúc đẩy thông tin cuộc không kích của Mỹ vào kho hóa học IS.

Reuters hôm 13/4 dẫn lời một nhóm chuyên gia của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW - có trụ sở ở La Hay, Hà Lan) cho biết các kết quả điều tra về vũ khí hóa học được lấy mẫu từ một khu vực của tỉnh Idlib gây ra thương vong cho gần 300 người.

Kết luận của nhóm chuyên gia cho thấy, mẫu phẩm thu thập từ hiện trường vụ tấn công có kết quả thử nghiệm dương tính đối với chất độc thần kinh sarin.

Chất độc hóa học ở cuộc tấn công tại Idlib là sarin.

"Các nhà khoa học Anh đã phân tích các mẫu phẩm lấy từ thị trấn Khan Sheikhoun. Những mẫu phẩm này có kết quả thử nghiệm dương tính với chất độc thần kinh sarin, hoặc một chất giống sarin." - một tuyên bố của nhóm các nhà khoa học trên đưa ra tại phiên họp đặc biệt, tổ chức tại Hà Lan.

Trước đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thử nghiệm và cũng kết luận rằng chất hóa học được sử dụng trong vụ tấn công ở Syria hôm 4/4 vừa qua là sarin.

Cuộc điều tra được thực hiện nhằm tìm hiểu sự thật của vụ tấn công thông qua thu thập các mẫu phẩm sinh trắc học và phỏng vấn những người sống sót sau vụ tấn công.

Về phía Syria, trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của Tổng thống Syria sau khi Mỹ phóng tên lửa hành trình vào một căn cứ không quân Shayrat với lý do quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học làm chết dân thường ngày, ông Assad đã thẳng thừng chỉ mặt Mỹ âm mưu đứng sau.

"Đối với chúng tôi, chắc chắn 100% đó là sự bịa đặt... Ấn tượng của tôi là, Phương Tây, chủ yếu là Mỹ, hết sức thân thiết với những kẻ khủng bố. Họ bịa đặt toàn bộ câu chuyện để lấy cớ gây ra cuộc tấn công" - ông Assad nói.

Theo vị Tổng thống Syria, Mỹ không nghiêm túc về một giải pháp chính trị cho Syria.

Ngoài ra, Tổng thống Assad cũng khẳng định quân đội Syria đã từ bỏ tất cả các loại vũ khí hóa học, đồng thời ông sẽ chỉ cho phép tiến hành một cuộc điều tra "không thiên vị" về vụ việc này.

Một cột khói bốc lên sau một vụ không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại tỉnh Kobani, Syria năm 2014 - Ảnh: Reuters

Trước đó, hôm 12/4, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó lên án vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhun do quân nổi dậy chiếm đóng ở Syria, không được thông qua do Nga bỏ phiếu trắng.

Moscow cho rằng chưa có đủ bằng chứng để kết tội chính quyền Damascus trong vụ việc này.

Truyền thông và bộ Quốc phòng Nga hôm 13/4 đã ráo riết thông tin về một vụ không kích của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã tấn công vào một kho vũ khĩ của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ chiều ngày 12/4.

Lenta.ru dẫn tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia Syria cho biết, phía quân đội Syria nắm thông tin về một vụ không kích xảy ra ở Deir ezzor, vào khoảng 5h30 chiều ngày 12/4 và tiếp diễn 20 phút sau đó, là một cuộc tấn công hóa học.

Cuộc không kích nhằm vào làng Hatla đã rò rỉ khí độc và khiến "hàng trăm người chết, bao gồm cả dân thường, những kẻ khủng bố và lính đánh thuê".

Hãng thông tấn Itar Tass của Nga dẫn nguồn tin từ Syria cho biết: "ngay sau vụ không kích vào vị trí của bọn khủng bố, một làn khói màu vàng đã xuất hiện. Đây là bằng chứng cho thấy vũ khí hóa học đã được tích trữ ở đó".

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết chưa nhận được thông tin về việc có người thiệt mạng trong vụ không kích của liên minh Mỹ ở tỉnh Deir ezzor.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, lực lượng quân sự Nga tại Syria đã triển khai một máy bay do thám không người lái đến khu vực trên để xác minh sự việc.

Những thông tin dồn dập và các vụ không kích gối đầu lên nhau liên quan đến các nghi vấn sử dụng hóa học đã trở thành tâm điểm cuộc chiến ở quốc gia Trung Đông.

Mỹ khẳng định không có chuyến bay nào của liên minh vào Deir ezzor.

Trước các thông tin cáo buộc, phía Reuters dẫn các liên hệ với người phát ngôn liên quân chống IS của Mỹ, Đại tá lục quân Mỹ John Dorrian đã phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào của phía Syria, nhấn mạnh các máy bay của liên quân không có bất kỳ hoạt động nào tại tỉnh Deir ezzor vào tối 12/4.

"Các cáo buộc của phía Syria là không chính xác và sai lệch có chủ đích", ông Dorrian trả lời Reuters qua email.

Hiện, Syria vẫn chưa có manh mối nào thêm cho thấy quốc gia nào trong liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện cuộc tấn công trên.

Đông Phong