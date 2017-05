Để yêu nhau người ta chẳng cần đến một lý do nào cụ thể, nhưng để kết thúc với nhau, người ta có thể tìm được trăm ngàn lý do từ vô lý đến có lý. Nhưng dù lý do có đau lòng hay khó tin thế nào đi nữa, thì ngày hôm ấy, chúng ta thật sự đã một bước quay lưng trở thành người dưng mất rồi...

1. Không có lý do gì cả. Chỉ là vào lúc ấy, chúng tôi ai cũng tự hiểu mà buông tay. 2. Lý do gì đi chăng nữa cũng là hết yêu. Vì hết yêu, tình yêu không mãnh liệt mà lạc mất nhau. Và cũng vì hết yêu nên dễ dàng buông tay, đừng bao giờ đổ lỗi cho duyên số, số phận, cũng bởi vì tình yêu không đủ lớn mà thôi. 3. Cô ấy nói chúng tôi không có duyên. Cô ấy nói, “Yêu thương không bao giờ có lỗi. Lỗi không phải ở anh, cũng không phải ở em. Chỉ là mình gặp nhau không đúng thời điểm”. Dù tôi đã cố gắng níu kéo rất nhiều, nhưng cuối cùng tất cả đều vô ích. 4. “Anh ấy nói sẽ nuôi tôi nhưng tôi vẫn quyết tâm đi du học, sau ngày Noel thì 2 đứa chia tay. Ngày 3/4 tôi bay, ngày 7/4 anh ở đây tổ chức đám cưới. Đó chính là cuộc đời.” 5. Không có lý do hoàn hảo nào cho cuộc chia tay ấy cả. Chỉ có sự điểm kết thúc của duyên số. Nhưng lần này chúng tôi chẳng thể níu kéo thêm chiếc đồng hồ đó. Nó đã lạnh lùng chạy sang nấc mới! 6. Cô ấy bảo tôi nhạt, không còn tình cảm với tôi nữa. Nhưng quyết định đó dù đúng hay sai, cảm giác cuối cùng tôi vẫn như người có lỗi. Rốt cuộc tôi rút ra một điều rằng, đã không đẹp thì phải giàu thì mới lâu bền được! 7. Gia đình anh ấy ngăn cản, anh ấy nghe theo và chia tay. Vậy là kết thúc. 8. Chúng tôi xa nhau trong âm thầm lặng lẽ, thậm chí còn chưa kịp nói lời chia tay. Cũng chẳng hiểu là lý do gì, chỉ biết lúc đó anh rất đau lòng, và tôi ở hiện tại, vẫn còn rất-đau-lòng… 9. Chúng tôi chia tay bởi sau ngần ấy thời gian, nhìn lại chợt hoài nghi chính tình yêu của mình. Đến cuối cùng lại bất giác tự hỏi, năm tháng qua có điều gì là thật không? Nội dung hợp tác giữa Saostar x Thấm Sưu tầmMihyeon