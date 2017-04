Mùa ĐHĐCĐ năm 2017 được làm nóng bởi hàng loạt "ông lớn" như CTD, HBC, BMP, DHG... cho biết sẽ đưa vấn đề tăng tỷ lệ sở hữu (room) cho nhà đầu tư nước ngoài ra bàn luận.

Sau năm 2016 với nhiều doanh nghiệp được nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài bằng nhiều cách như CII, DMC, tại mùa Đại hội đồng cổ đông 2017 (ĐHĐCĐ) nhiều "ông lớn" đã kín room từ lâu cho biết sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận cùng cổ đông.

Đầu tiên phải kể đến, CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD), cổ phiếu luôn được yêu thích của cả nhà đầu tư trong vào ngoài nước bởi yếu tố cơ bản cực kỳ tốt (kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, cơ cấu tài sản thuộc loại đáng mơ ước) và giá luôn tăng đều đặn đem lại không ít lợi nhuận cho nhà đầu tư. Với những đặc điểm này, năm 2016, CTD đã rất thành công trong việc chào bán gần 11,5 triệu cp cho nhà đầu tư chiến lược với giá hơn 153.000 đồng/cp, qua đó huy động được 1.744 tỷ đồng. Năm 2017, cổ phiếu này tiếp tục được hâm nóng khi Công ty tiết lộ sẽ trình cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh điều lệ và nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room).

Tại buổi họp mặt báo chí gần đây lý giải việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, ông Trần Quang Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty có cho biết dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua nâng room ngoại từ 49% lên 60% theo nhu cầu sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trùng hợp thay, “ông lớn” cùng lĩnh vực CTCP XD & KD Địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC) cho biết sẽ trình cổ đông xem xét phương án nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room) phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược tối đa 35 triệu cổ phiếu với giá phát hành không thấp hơn thị giá bình quân 20 ngày tại thời điểm phát hành cũng là nội dung sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên tới đây.

Nhận được sự quan tâm không kém, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017 với nội dung bỏ 2 ngành nghề kinh doanh là vận tải hàng hóa bằng đường bộ và quảng cáo để làm thủ tục nâng room ngoại lên 100%.

Ngành nhựa vốn là ngành có làn sóng M&A lớn với việc các tập đoàn nhựa hàng đầu trên thế giới tìm cách thâu tóm doanh nghiệp trong nước để thâm nhập thị trường. “Ông lớn” trong ngành - BMP từ lâu nhận được sự săn đón của Tập đoàn Siam Cement (SCG) của Thái Lan. Tập đoàn này thông qua công ty con là The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co, Ltd sở hữu 20,4% vốn BMP kể từ 2012 và đưa người vào HĐQT Công ty. Với tham vọng bành trướng trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, SCG chắc chắn không chỉ muốn dừng ở tỷ lệ này đối với BMP. Hiện tại, BMP đã kín room ngoại với tổ chức sở hữu 48,53% và cá nhân sở hữu 0,45%, đồng thời cổ đông lớn nhà nước là SCIC đang sở hữu 29,51% vốn và có ý định thoái vốn.

Thuộc lĩnh vực không bị giới hạn room ngoại và có cổ đông chiến lược ngoại Dragon Capital sở hữu trên 30% vốn từ lâu, Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) cũng là cái tên chờ đợi được mở room ngoại. Và không phụ sự kỳ vọng của nhà đầu tư, một trong các nội dung được thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 tới đây là tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%. Theo lý giải của HĐQT, mặc dù sau khi nâng room sẽ có nhiều hạn chế cho hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng việc nâng room sẽ đem lại cơ hội tốt cho cổ phiếu HCM tăng tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn khi cần thiết và thay đổi cơ cấu cổ đông theo hướng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn.

Nối gót DMC, CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) là cái tên tiếp theo thuộc lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm (dược) muốn mở room nước ngoài lên trên 49%. Vấn đề này được đưa ra trong bối cảnh Công ty đã kín room ngoại với cổ đông tổ chức nước ngoài nắm 48,02%. Năm 2016, DHG đón cổ đông ngoại là CTCP Chế tạo Thuốc Taisho - một tập đoàn dược phẩm của Nhật đã thực hiện nhận chuyển nhượng 21.304.064 cp, tương ứng hơn 24,4% vốn của DHG từ loạt tổ chức nước ngoài khác. SCIC hiện đang nắm 43,31% vốn DHG và trong danh sách “ông lớn” ưu tiên thoái vốn của SCIC không có tên DHG.

Ngoài ra, HĐQT CTCP PVI (HNX: PVI) cho biết dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua chủ trương nới room ngoại lên tới 100% trong cuộc họp ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 27/4 tới đây. Room ngoại PVI vốn đang chật cứng 49% với HDI Global SE nắm giữ 37,63% cổ phần có quyền biểu quyết.

Giá cổ phiếu PVI sau thời gian khá dài nằm bất động quanh mức 24.000 – 25.000 đồng/cp nhưng gần đây bỗng chốc tăng mạnh lên 32.800 đồng/cp tạiphiên 30/03/2017 sau thông tin nới room ngoại và hiện đang điều chỉnh quanh mức 30.000 đồng/cp.

Trải qua một năm khá thất vọng, cổ phiếu CTCP Dệt May - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) có bước phục hồi đáng kể trong vòng một tháng trở lại đây. Động lực cho điều này ngoài kết quả kinh doanh phục hồi thì không thể không nhắc đến là vấn đề nới room ngoại được thông qua tại ĐHĐCĐ gần đây.

Hiện TCM đã kín room ngoại 49% với một cổ đông tổ chức lớn là Eland Asia Holdings PTE.LTD nắm 43,23% vốn. HĐQT cho biết mục đích tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài là tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài, đối tác chiến lược để thực hiện chiến lược tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi, tăng giá trị trên thị trường. Việc tăng room ngoại được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài lên mức 70% - trong năm 2017. Giai đoạn 2 là tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài lên mức 100%.

Tuy vậy, không phải trường hợp xin nới room ngoại nào cũng được thông qua. Một “con gà đẻ trứng vàng” khác nằm trong danh sách ưu tiên thoái vốn của SCIC, CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) cũng kỳ vọng nhận được sự đồng ý của các cổ đông không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài bằng cách rút chân khỏi lĩnh vực In ấn và điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, Công ty đã thất bại trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi tỷ lệ chấp thuận chỉ nằm ở mức quá bán. Với thất bại này thì trong nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 tới đây, HĐQT cũng không trình lại vấn đề này.