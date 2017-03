Chiều tối 5/3, trên các sân Vinh (Nghệ An), Lạch Tray (Hải Phòng) tiếp tục diễn ra 2 trận đấu muộn vòng 8 Giải bóng đá vô địch Quốc gia - Toyota 2017 (V.League 2017).

Tại vòng đấu này, tâm điểm là cuộc bám đuổi ngôi vương của Quảng Nam FC khi câu lạc bộ này chỉ thua đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng là FLC Thanh Hóa đúng 2 điểm.

Theo giới chuyên môn nhận định, đây là vòng đấu mà ngôi vương khó thay đổi khi FLC Thanh Hóa có lợi thế sân nhà và chỉ phải đón tiếp đội bóng đang đứng gần bét Bảng xếp hạng là XSKT Cần Thơ.

Còn 3 đối thủ bám đuổi quyết liệt vị trí dẫn đầu là Quảng Nam FC, Hà Nội FC và Than Quảng Ninh đều không có lợi thế sân nhà, cộng thêm phải hành quân đến “thánh địa” của các đội bóng lớn và khó vượt qua như: SHB Đà Nẵng, Hải Phòng, Sài Gòn FC.

Đúng như nhận định của giới chuyên môn, tại các trận đấu sớm, FLC Thanh Hóa có trận thắng sít sao 1 - 0 trước XSKT Cần Thơ, đủ để giữ vững ngôi vị dẫn đầu Bảng xếp hạng với 18 điểm sau 8 vòng đấu.

Còn Hà Nội FC đã không thực hiện được ý đồ của mình giành 3 điểm trên sân khách Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và để chủ nhà Sài Gòn FC cầm hòa không bàn thắng. Với trận hòa này thì khoảng cách điểm số giữa FLC Thanh Hóa với đương kim vô địch Hà Nội FC được nới rộng ra thành 5 điểm (trước đó hơn 3 điểm).

Tiếp đến là trận đấu đầy căng thẳng khi Than Quảng Ninh đang ở vị trí thứ 4 cũng phải đối đầu với SHB Đà Nẵng, một đội bóng đã khẳng định mình trên đấu trường V.League. Từ lợi thế sân nhà, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2 – 0 trước Than Quảng Ninh, đẩy đội bóng đất mỏ xuống vị trí thứ 7 trên Bảng xếp hạng.

Cuộc bám đuổi giành ngôi vương chỉ còn đợi trận đấu muộn diễn ra tối 5/3 trên Lạch Tray (Hải Phòng) giữa chủ nhà Hải Phòng và đội đang đứng ở vị trí thứ 2 là Quảng Nam FC.

Tuy nhiên, trước một đội bóng được coi là hiện tượng mới "bất khả chiến bại" ở mùa giải 2016 của Hải Phòng thì Quảng Nam FC không dễ gì giành chiến thắng. Đúng như nhận định, Quảng Nam FC đã biết trước những khó khăn khi phải hành quân đến "chảo lửa" Lạch Tray.

Suốt 90 phút thi đấu chính thức, hàng thủ Quảng Nam FC liên tục “oằn mình” chống đỡ những pha tấn công sắc nét mà chủ nhà Hải Phòng tạo ra. Trong khi đó, hàng công của Quảng Nam FC lại hoàn toàn bất lực trước hàng phòng thủ quá xuất sắc của Hải Phòng.

Quảng Nam FC dễ dàng nhận 2 bàn thua từ cặp ngoại binh Stevens và Fagan vào cuối hiệp 1. Tỷ số 2 - 0 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Với chiến thắng này, Hải Phòng đã giúp khoảng cách điểm số giữa FLC Thanh Hóa với các đội đang bám đuổi mình được nới rộng lên con số 5.

Như vậy, kết thúc vòng 8, chủ nhà Sài Gòn FC hòa 0 - 0 trước Hà Nội FC; SHB Đà Nẵng thắng 2 - 0 trước Than Quảng Ninh; FLC Thanh Hóa thắng 1 - 0 trước XSKT Cần Thơ; Hoàng Anh Gia Lai để thua 0 - 1 trước tân binh Thành phố Hồ Chí Minh; Sanna Khánh Hòa BVN thắng 1 - 0 trước Long An; Sông Lam Nghệ An hòa 1 - 1 trước Becamex Bình Dương và Hải Phòng thắng 2 - 0 trước Quảng Nam FC.

Với kết quả này, Bảng xếp hạng V.League 2017 không có nhiều thay đổi. Dẫn đầu Bảng vẫn là FLC Thanh Hóa với 18 điểm; từ vị trí thứ 3 vươn lên thứ 2 là Hà Nội FC với 13 điểm, đẩy Quảng Nam FC từ vị trí thứ 2 xuống thứ 3 cũng được 13 điểm (nhưng kém hệ số bàn thắng thua với Hà Nội FC…).

Vòng 9 V- League 2017 dự kiến sẽ diễn ra trong các ngày 10, 11, 12 và 24/3 trên các sân Bình Dương, Pleiku (Gia Lai), Chi Lăng (Đà Nẵng), Lạch Tray (Hải Phòng), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Cần Thơ và Long An.

Quốc Trị (TTXVN)