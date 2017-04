Giữa khuya năm 1983, Công an Tiền Giang bất ngờ ập vào nhà ông Nguyễn Văn Hải - con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho (tên cũ của Tiền Giang) và bắt cả hai vợ chồng ông. Dù biết ông Hải bị oan nhưng 34 năm nay không ai bồi thường, xin lỗi vợ chồng ông, cũng không trả lại 17 lượng vàng mà vợ chồng ông bị buộc phải "nộp"...

Ngày 6.4, trao đổi với PV, ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - cho biết, liên quan khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1939, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang), ông sẽ yêu cầu Sở Tư pháp và các cơ quan nội chính kiểm tra, làm rõ.

Vợ chồng ông Hải đã 34 năm kêu oan.

Theo hồ sơ, năm 1983, dịch bể hụi tràn lan tại Tiền Giang, trong đó có vụ khá lớn mà bị cáo đầu vụ là Võ Hồng Tuyết. Tuyết khai gửi cho ông Hải (con trai ông Nguyễn Văn Nhạn - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho, nguyên Phó Bí thư Khu ủy khu 8) 61 lượng vàng. Ngày 10.11.1983 Công an Tiền Giang khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thu, vợ ông Hải. Rạng sáng 18.11.1983, vợ chồng ông Hải đang ngủ ở nhà tại thị trấn Cái Dầu thì công an ập vào bắt, khám xét nhà.

Do điều kiện khắc nghiệt của nhà tù, bà Thu lâm bệnh nặng. Vì lo sợ mình chết oan trong tù, bỏ lại một đàn con thơ không ai nuôi, bà Thu đã buộc phải nhận rằng có nhận vàng của Tuyết gửi. Ông Hải khi được tại ngoại đã chạy đi khắp các cơ quan ban ngành ở Tiền Giang để kêu oan nhưng không ai giải quyết. Ông Hải đã về quê kêu bán hãng nước mắm của gia đình, bán luôn lò gạch, bán hết ruộng vườn và chạy vay khắp nơi mới được 17 lượng vàng đem nộp cho công an.

Ngày 4.1.1984, Công an Tiền Giang có lệnh tạm tha bà Thu, yêu cầu bà về địa phương trình diện công an, khi nào cơ quan pháp luật có giấy gọi thì bị can phải có mặt.

Từ ngày vợ được tại ngoại, ông Hải đã kêu oan khắp các cơ quan từ cấp tỉnh đến Trung ương. Nhưng 34 năm trôi qua, nỗi oan sai của gia đình ông vẫn chưa được giải tỏa.

Sau khi nhận được đơn của ông Hải, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) đã cử hai tổ công tác vào làm việc với các cơ quan có liên quan và trực tiếp nghiên cứu hồ sơ vụ án. Ngày 25.3.1994, VKSNDTC đã có văn bản số 45 kết luận: “…Không có chứng cứ để kết luận bà Lê Thị Thu phạm tội tàng trữ, chứa chấp tài sản phạm pháp. UBND tỉnh Tiền Giang thu 17 lượng vàng của gia đình ông Hải là không phù hợp với Luật Tố tụng hình sự".

VKSNDTC cũng đã kiến nghị với UBND tỉnh Tiền Giang trả lại 17 lượng vàng cho gia đình ông Hải và chỉ đạo VKSND tỉnh Tiền Giang ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bà Lê Thị Thu vì bà không phạm tội.

Ngày 21.10.1994, Viện phó VKSNDTC Nguyễn Văn Thìn tiếp tục ký văn bản đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với trách nhiệm, quyền hạn của mình yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang trả lại 17 lượng vàng cho gia đình ông Nguyễn Văn Hải.

Đến ngày 6.11.1994, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang thi hành đúng pháp luật theo kiến nghị của Viện KSNDTC. Thế nhưng những văn bản này đến nay không ai thực hiện.

Điều đáng nói là, ông Hải và vợ sau khi ra khỏi nhà giam đã cố hết sức để vươn lên trong cuộc sống. Hai vợ chồng ông đều tham gia kháng chiến, có Huân chương Kháng Chiến hạng Nhất, anh trai ông Hải là liệt sĩ, cha ruột là cán bộ cao cấp nên ông tiếp tục phục vụ nhân dân và chính quyền. Một thời gian sau, ông được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Dầu.

Phớt mọi chỉ đạo của Trung ương

Sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Tiền Giang phải trả vàng cho ông Hải vào năm 1994, các cơ quan Trung ương tiếp tục có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nhưng UBND tỉnh Tiền Giang kiên quyết không thực hiện. Ngày 15.9.1998, Thanh tra Nhà nước có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu thực hiện chỉ đạo và thông báo đến Thanh tra Nhà nước.

Đến ngày 23.3.2011, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Chủ tịch tỉnh Tiền Giang yêu cầu giải quyết, đồng thời báo cáo Thủ tướng trước ngày 30.5.2011.

Đến ngày 10.8.2011, Tổng cục Cảnh sát có công văn gửi UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu giải quyết vụ việc ông Hải và thông báo cho cơ quan này biết kết quả.

Đến ngày 21.5.2013, Ban Nội chính Trung ương có công văn gửi VKSNDTC yêu cầu giải quyết vụ việc đúng pháp luật. Và gần đây nhất, ngày 2.3.2017, Ban Nội chính Trung ương có công văn gửi UBND tỉnh Tiền Giang, công văn này nhắc lại chuyện Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tổng cục Cảnh sát, VKSNDTC “đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang xem xét trả lại 17 lượng vàng cho ông Hải nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết. Căn cứ quy định của pháp luật, Ban Nội chính Trung ương chuyển đơn đến UBND tỉnh Tiền Giang để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền”.