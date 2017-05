Tình trạng lệch lạc giới tính hay sống với giới tính ảo ở thanh thiếu niên hiện nay không còn là chuyện hiếm và rất được xã hội quan tâm.

Cho dù xã hội đã cởi mở hơn với việc con người ta được sống với giới tính thật của mình, nhưng vẫn còn tình trạng nhiều em a dua đua đòi và lệch lạc giới tính giả, gây nhiều hệ lụy không tốt cho tâm sinh lý lứa tuổi.

Trên truyền hình hay ngoài xã hội, những cảnh người này người nọ tự nhận mình phi giới tính: hôm nay là tomboy, ngày mai lại thành cô nàng đỏng đảnh… Chỉ đến một ngày, khi con em mình cũng phi giới tính như vậy thì nỗi lo lắng con rơi vào tình trạng lệch lạc giới tính, sống bằng giới tính ảo thực sự hiện hữu.

Cho đến nay, cả y học và xã hội chưa đưa ra lời giải cho nguyên nhân của hiện tượng đồng tính. Nhưng chuyện phi giới tính “nở rộ” như hiện nay, nguyên nhân thì có rất nhiều, trong đó không loại trừ cả việc các em đang sống bằng giới tính ảo, theo phong trào. Ở độ tuổi vị thành niên, do sự định hình nhân cách còn đang trên đà phát triển nên các bạn trẻ rất dễ chịu ảnh hưởng từ người khác, dễ bắt chước và bị lôi kéo... từ đó dần trở nên hoài nghi về giới tính thật của mình. Phần lớn tâm tính các em chưa ổn định, thích a dua, lạ đời, độc chiêu, thích nổi tiếng… Rồi có nhiều em tự lầm tưởng về giới tính của mình khi bị người đồng tính thật lôi kéo, dụ dỗ và cứ thế nghe theo và lệch lạc giới tính.

Lệch thật - lệch giả

Hiện tượng lệch lạc giới tính có hai dạng, phụ thuộc vào hai nguyên nhân chính - đó là lệch lạc giới tính thật và lệch lạc giới tính giả.

Trước tiên, nguyên nhân của lệch lạc giới tính là do yếu tố sinh học, do bẩm sinh, di truyền, biến đổi hormon... Những trường hợp này không nhiều, gia đình và xã hội chấp nhận họ như dân gian thường nói “trời sinh ra thế”. Người mắc chứng này cũng rất đau khổ bởi họ phải sống trong một thể xác thuộc về giới tính khác chứ không phải là họ. Về lâu dài, họ sẽ tìm cách chuyển đổi giới tính để được sống với giới tính thật của mình.

Nguyên nhân quan trọng thứ hai là do yếu tố tâm lý xã hội... tác động làm biến đổi giới tính ở cá nhân đó. Các nhà chuyên môn gọi đây là hiện tượng đồng tính giả. Tình trạng các em lệch lạc về giới tính, sống cảnh đồng tính giả chiếm số đông trong các cặp đôi đồng tính, gây không ít lo lắng cho người thân. Hay có thể gọi đây là những trường hợp đang sống bằng giới tính ảo. Đối tượng này thực sự rất đáng phải quan tâm vì những nguy hiểm nhất sẽ xảy ra xoay quanh mối quan hệ phức tạp này. Từ chuyện lệch lạc giới tính giả, nếu để lâu ngày và không có sự điều chỉnh hành vi thì có thể dễ dàng trở thành thật (sự biến dạng về tâm lý). Sự phát triển lệch lạc không lành mạnh về giới tính, nếu không được điều trị đến cùng, các em sẽ sống thật với giới tính ảo. Việc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc, sự nghiệp của bản thân và các mối quan hệ xã hội.

Đi sâu hơn nữa, nếu như lệch lạc giới tính thật là do di truyền hay vấn đề sinh học bên trong cơ thể gây nên thì lệch lạc giới tính giả thường có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do yếu tố tâm lý xã hội tác động làm biến đổi giới tính ở cá nhân. Bên cạnh đó, việc sống trong một môi trường thiếu thốn tình cảm, có hoàn cảnh luôn phải chứng kiến bạo lực gia đình, bị quấy rối, lạm dụng hay mất lòng tin vào người khác giới... cũng là nguyên nhân dễ làm các bạn trẻ có những nhận thức sai lệch về giới tính của mình. Khi đó, tâm lý hụt hẫng, thiếu thốn tình cảm cộng với một tính cách không ổn định thường rất dễ rơi vào trạng thái thích và yêu người cùng giới. Nguyên do của lệch lạc giới tính giả cũng do các bạn trẻ muốn được thử nghiệm những cảm xúc mạnh, khác người, nhiều em tiếp xúc với hình ảnh quan hệ tình dục khi còn rất nhỏ, khi đó, tình cảm, cảm xúc và suy nghĩ của các em chưa ổn định. Chính vì vậy, các em rất dễ bị lạm dụng bởi những kẻ bệnh hoạn cùng giới.

Cha mẹ nên làm gì?

Cha mẹ cần giáo dục cho con em có một nhân cách vững vàng, không bị rơi vào những cạm bẫy và không bị lạm dụng. Nên nói chuyện giới tính với con từ nhỏ, phù hợp với từng lứa tuổi, đặc biệt là khi trẻ vào tuổi dậy thì. Cần dạy con phương cách đối phó với cạm bẫy về tình dục đồng giới. Tạo cho con em một đời sống tình cảm phong phú và êm ấm. Khi thấy con có dấu hiệu lệch lạc giới tính, gia đình nên đưa con đi khám và gặp chuyên viên tâm lý để được khai thác bệnh sử, tìm hiểu về cuộc sống, về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và tình trạng sức khỏe của con nhằm giúp các em có khái niệm rõ ràng về giới tính để các em sống thật với chính mình. Tuyệt đối không xúc phạm hay quá lời mắng mỏ con. Khi đó, con sẽ chống đối và các liệu pháp kéo các em về giới tính thật của mình sẽ thất bại.

Đinh Mạnh Trí