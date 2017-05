Theo Roi-tơ và TTXVN, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Xy-ri X.Mi-xtu-ra thông báo triệu tập hội nghị về hòa bình Xy-ri với sự tham dự của Chính phủ và phe đối lập Xy-ri ngày 16-5 tới, tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ). Bộ trưởng Ngoại giao Xy-ri O.Mu-a-lem cho biết, Đa-mát sẽ tuân thủ kế hoạch thiết lập các khu vực giảm leo thang xung đột nếu các nhóm phiến quân chấp hành và loại bỏ các phần tử Hồi giáo cực đoan khỏi những khu vực do phe đối lập kiểm soát.

* Tình hình thực địa tại Xy-ri có diễn biến mới khi Mỹ, Anh và Gioóc-đa-ni có động thái chuyển quân quy mô lớn gần biên giới phía nam Xy-ri. Giới chức Xy-ri cảnh báo kiên quyết đáp trả mọi sự can thiệp quân sự vào nước này, sau khi một quan chức Gioóc-đa-ni nói rằng, quân đội Gioóc-đa-ni có thể thâm nhập Xy-ri để bảo vệ an ninh quốc gia.

* Quân đội I-rắc ngày 8-5 thông báo về bước tiến mới ở khu vực tây - bắc Mô-xun, trong cuộc chiến với tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Các lực lượng của Bát-đa đã giải phóng khu vực Ha-mát khỏi tay IS. Cùng ngày, Liên hợp quốc cảnh báo, đã có khoảng 435 nghìn người sống ở khu vực phía tây Mô-xun phải đi lánh nạn kể từ khi quân đội I-rắc mở chiến dịch tổng lực truy quét IS từ tháng 2 vừa qua. Người dân hiện mắc kẹt trong các khu vực do IS kiểm soát đang đối mặt tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng.