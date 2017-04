Tai nạn do va chạm với xe đầu kéo xảy ra gần đây hầu hết đều để lại hậu quả thảm khốc. Một số tài xế dày dạn kinh nghiệm đã đưa ra lời khuyên hữu ích cho mọi người khi đi gần xe đầu kéo, kể cả ô tô con hay xe máy.

Vào lúc 13h50 ngày 11/4, vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe con tại ngã tư Đệ Tứ - Phù Nghĩa (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) đã để lại những hình ảnh kinh hoàng. Tại hiện trường, chiếc ô tô con 5 chỗ bị thùng container đè bẹp nát, 2 người ngồi trong xe con đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, xe đầu kéo chở container cồng kềnh, đang chạy hướng Nam Định - Thái Bình, trên QL10 thì gặp xe ô tô 5 chỗ rẽ trái chạy cắt ngang. Trước tình huống bất ngờ, tài xế container đánh lái tránh thì xe bị lật. Cả thùng container đổ xuống đè bẹp hoàn toàn chiếc ô tô con.

Thời gian qua, rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra do va chạm với xe đầu kéo, trở thành nỗi ám ảnh với người đi đường. Chính vì vậy, khi tham gia giao thông, cần phải cẩn thận khi thấy phương tiện này trên đường.

Vụ tai nạn xe đầu kéo làm 2 người chết ngay tại chỗ

Một số tài xế dày dạn kinh nghiệm đã đưa ra những lời khuyên hữu ích cho mọi người:

Xe đầu kéo là thường được dùng để kéo các sơ-mi-rơ-mooc chở hàng như container, thép, bê tông đúc sẵn, ô tô con,... Đây là phương tiện vận tải dùng để chở hàng cồng kềnh, nặng nề. Xe càng to, càng dài thì điểm mù của xe càng lớn.

Chúng ta đều biết, tất cả ô tô đều có điểm mù. Điểm mù được tạo nên bởi khung xe, các góc cabin và với xe tải đó chính là thùng hàng phía sau. Đối với xe đầu kéo, thùng hàng càng dài thì điểm mù càng lớn. Hơn nữa, thời gian để tài xế phanh cho đến khi xe dừng hẳn dài hơn so với những xe khác, do quán tính lớn. Khi quay đầu, cua, rẽ, xe đầu kéo thường đòi hỏi không gian lớn hơn nhiều so với các xe khác.

Nguyên tắc lưu thông trên đường, khi đi gần xe đầu kéo là phải để cho người lái xe đầu kéo nhìn thấy xe của mình. Nếu lái xe đầu kéo không nhìn thấy, cũng có nghĩa là xe của mình đã bị điểm mù che khuất.

Do đó, không nên đi sát đuôi xe đầu kéo hoặc đi bên cạnh mà tài xế xe đầu kéo không nhìn thấy xe của mình. Đặc biệt, đằng sau xe đầu kéo chính là điểm mù lớn nhất. Khu vực này được gọi là điểm khuất của gương chiếu hậu. Tài xế không thể nhìn thấy xe con, hay xe máy chạy phía sau và ngược lại, người điều khiển ô tô con hay xe máy cũng không thể nhìn thấy những gì đang ở phía trước, điều đó rất nguy hiểm.

Những điểm mù mà tài xế xe đầu kéo không nhìn thấy

Nếu không thể nhìn thấy tài xế trong gương chiếu hậu xe đầu kéo, cũng có nghĩa là xe của mình đang ở trong điểm mù, cần phải thoát ra. Trời mưa, các bánh xe tải có thể làm văng bụi nước vào xe đi sau, làm kính xe bị mờ, khiến cho tầm nhìn hạn chế, vì vậy ngoài việc phải bật cần gạt mưa, nên tránh đi gần.

Nhớ giữ khoảng cách khi theo sau xe đầu kéo nói riêng và các loại xe tải nói chung. Càng lùi xa xe đầu kéo bao nhiêu thì càng ít có nguy cơ va chạm. Khi giữ được khoảng cách an toàn, người lái sẽ dễ quan sát đường, các loại biển báo và tín hiệu giao thông phía trước, có đủ thời gian để xử lý các tình huống.

Muốn vượt, lái xe con cần phải cân nhắc bởi khoảng cách để vượt là tương đối dài. Luôn luôn vượt bên trái xe và lưu ý rằng, luôn phải nhìn thấy gương chiếu hậu của xe đầu kéo, để cho lái xe nhìn thấy mình. Hãy chắc rằng đã vượt qua an toàn rồi mới trở về làn đường cũ.

Khi chưa nhìn thấy đèn trước của xe đầu kéo qua gương chiếu hậu xe mình thì đừng trở về làn đường cũ.

Đừng vượt khi còn ngần ngại. Khi thấy có khoảng cách đủ rộng hãy vượt. Khoảng cách rộng trên đường sẽ giúp giảm được luồn không khí nhiễu do xe đầu kéo tạo ra. Nó cũng giúp tránh được các tình huống nếu xe đầu kéo đánh võng, nghiêng ngả hay chệch làn khi đang vượt.

Phanh xe đầu kéo cũng lâu dừng lại hơn các xe khác do quán tính

Xe đầu kéo cần không gian rộng để cua, rẽ. Xe thường đánh lái với một bán kính rộng sang phải hoặc trái để cho an toàn. Đừng bao giờ đến gần khoảng trống bên hông xe khi nó ra hiệu muốn rẽ, điều này là vô cùng nguy hiểm bởi dễ bị mắc kẹt. Khi thấy xe container lùi hay quay đầu hãy kiên nhẫn chờ đừng nóng vội chen lấn.

Không nên đi trước đầu xe đầu kéo quá gần. Nên giữ 1 khoảng cách xa đủ an toàn để tránh các tình huống bất ngờ phía trước, nhất là phải phanh đột ngột, khiến xe đầu kéo phía sau cũng phải phanh đột ngột để tránh. Nếu giảm tốc bất ngờ, như đã nói, xe đầu kéo không thể giảm ngay được, như vậy tai nạn dễ xảy ra.

Gặp những khúc cua khuất tầm nhìn, hết sức cẩn thận, nhất là vào khi trời mưa. Cần nhanh chóng thoát ra khỏi đó. Bởi không may xe gặp xe đầu kéo đi tới, đột ngột phanh thì cũng không khác gì cây chổi quyét nhà. Xe phanh, nhưng không điều khiển được, sẽ quét qua một lượt, khiến nhiều ô tô, xe máy bay khỏi mặt đường.

Để thực sự an toàn khi lưu thông trên đường, phải đảm bảo sự di chuyển của xe mình là ổn định và có thể dự đoán được trước với các lái xe khác đang tham gia giao thông. Luôn luôn duy trì một tốc độ ổn định khi lái xe con lưu thông trên đường cùng các loại xe tải lớn. Đánh xi nhan sớm trước khi thực hiện chuyển làn. Điều này giúp những lái xe khác nhận thấy sự thay đổi của mình để có chủ động trong phản ứng.

Trần Thủy