Nằm ở thành phố Goulburn, bang New South Wales (Australia), nhà tù Goulburn Supermax là nơi đền tội của những tội phạm nguy hiểm nhất xứ chuột túi.

Trong khi hơn 30 tù nhân Hồi giáo đang cầu nguyện trong nhà tù Goulburn Supermax và cúi đầu hướng về thánh địa Mecca, tên sát nhân Ivan Milat vẫn chẳng mấy bận tâm. Milat là một trong số ít những tù nhân không theo đạo Hồi ở nhà tù có mức độ an ninh, cẩn mật bậc nhất Australia.

Các tù nhân ở Supermax được cầu nguyện 5 lần/ngày. Ảnh: Supplied.

Tờ The Australian cho rằng những tù nhân Hồi giáo trở thành nỗi ám về nạn bạo lực, ẩu đả trong nhà giam. Bởi lý do này, Supermax (nhà tù nằm bên trong khu trại cải tạo của bang New South Wale cách Sydney 195 km về phía tây nam) thường được gán mác “Siêu nhà tù Hồi giáo”.

Milat, kẻ 7 lần giết khách du lịch, được biệt giam với những tên khủng bố. Họ có chế độ ăn uống đặc biệt, có quyền tự do cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. Nhà tù còn cung cấp cho họ những tấm thảm màu xanh lá cây và những bản sao kinh Koran.

“Bất kỳ chế độ ăn uống đặc biệt nào, ví dụ như đạo Hồi đều được đáp ứng. Mỗi khi ai đó tuyên bố là người Hồi giáo, thì hiển nhiên được cung cấp những bữa ăn phù hợp với quy tắc tôn giáo. Nhà tù rất tôn trọng điều đó", Milat chia sẻ với new.com.au.

Không phải tất cả những người Hồi giáo cực đoan được giam giữ tại Supermax đều bị buộc tội âm mưu khủng bố. Một số người trong số họ là kẻ giết người, xuất thân từ những gia đình Kito giáo, chuyển sang đạo Hồi từ khi bị giam sau song sắt nhà tù.

Thậm chí, Giám sát nhà tù Peter Severin thừa nhận rằng đa số các tù nhân ở Supermax bị kết án vì tội khủng bố hoặc giam giữ chờ xử lý. Đây được coi là "căn cứ của tư tưởng Hồi giáo cực đoan".

Bên trong Supermax là 3 tòa nhà biệt lập, gồm các phòng giam giữ từ 2 đến 3 tù nhân. Đó là những thành viên của âm mưu khủng bố Pendennis năm 2005 hay làn sóng mới từ các phần tử cực đoan IS.

Tuy nhiên, tù nhân ở Supermax còn bao gồm cả những phần tử nguy hiểm và xảo quyệt nhất, những kẻ được coi là luôn tìm cơ hội chạy trốn, uy hiếp quản ngục hoặc đánh đập các phạm nhân khác. Trong số đó bao gồm cả thủ lĩnh băng đảng Brother 4 là Bassam Hamzy và đối thủ của hắn ta là Farhad Qaumi và tên tù nhân bạo lực và khó đoán Martin Toki - kẻ nhận bản án 22 năm tù vì tội sát hại vợ năm 2001.

Kẻ giết người Leith Marchant, chịu án 38 năm tù, chuyển sang đạo Hồi bên trong nhà tù và trở nên ngày càng cực đoan khi hắn không chịu đủ trên đệm, mà ngủ trên nền nhà bê tông.

Supermax có 171 máy camera giám sát, tù nhân được theo dõi 24/24, 7 ngày mỗi tuần bên trong phòng giam lạnh lẽo, chật chội.

Xe chuyên chở tù nhân trong nhà tù được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: News Corp Australia

Để giảm nguy cơ vượt ngục và bạo lực, tù nhân được tráo xộn phòng giam hàng tuần, họ thường được chiếu X-quang để khám xét cơ thể.

Ivan Milat, hiện 73 tuổi và chịu án chung thân, tiết lộ rằng không gian tĩnh lặng luôn bao trùm nhà tù Supermax. Quản ngục nhận thấy không nên có bất kỳ động thái nào kích động những tên giết người tàn ác.

“Ban quản lý nhận thấy tốt nhất nên tôn trọng mọi phạm nhân, để gìn giữ không khí yên bình trong nhà tù. Thực tế, trong nhà giam này, tôi sống hoàn toàn tách biệt trong khi mọi người đều đoàn kết với nhau”, Milat cho hay.

Nhưng đó là mối liên kết có thể dẫn tới những hiểm họa trong tương lai khi các thành viên nhóm khủng bố Pendennis được thả ra.

Chi Lê