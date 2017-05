Liên tục xảy ra các vụ tấn công vào bệnh viện, khống chế y - bác sĩ và đâm chém bệnh nhân thời gian gần đây khiến dư luận rúng động.

Thật khó tin khi ở nơi cứu người và những bệnh nhân được đưa vào đó cấp cứu hầu hết đều trong tình trạng thập tử nhất sinh mà vẫn bị côn đồ truy sát. Sức tàn lực tận, lại lãnh thêm làn dao mũi kiếm trí mạng, nào ngờ bệnh nhân dễ đi vào cửa tử hơn sau khi ngang qua cửa nhà thương!

Rạng sáng 7-5, một nam thanh niên được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu. Bất ngờ, nhóm khoảng 20 thanh niên xông vào bệnh viện, khống chế nhân viên bảo vệ và một số y - bác sĩ đang làm nhiệm vụ rồi xông vào tận giường bệnh chém nạn nhân này thêm nhiều nhát, có nhát gây đứt khí quản. Một chứng nhân cho biết "máu nạn nhân chảy xối xả". Gây án xong, chúng bỏ đi. Băng nhóm này được xác định trước đó đã đánh nhau với nhóm của nam thanh niên nói trên; nam thanh niên bị trọng thương, phải nhập viện.

Chiều cùng ngày, vào khoảng 15 giờ, một nhóm thanh niên đưa một nữ bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cấp cứu. Nhân viên an ninh yêu cầu nhóm thanh niên tạm lui khỏi khu vực cách ly để họ làm nhiệm vụ thì liền bị đe dọa, lăng nhục. Sau đó, nhóm thanh niên quay vào lớn tiếng và dùng súng bắn, đạn sượt qua vai nhân viên an ninh của bệnh viện, làm thủng kiếng ô tô, gây náo loạn…

Hàng loạt vụ gây rối nghiêm trọng tương tự đã xảy ra khá nhiều trước đó. Gần nhất là vụ 30 người mang hung khí xông vào bệnh viện ở Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) uy hiếp các nhân viên y tế, đòi đoạt mạng một bệnh nhân đang cấp cứu tại đây do mâu thuẫn trong làm ăn. Trước đó, hai bên đã xảy ra va chạm.

Trong tất cả những vụ đã xảy ra, các y - bác sĩ đều thúc thủ trước sự hung hãn của bọn côn đồ, đến cả đội ngũ nhân viên bảo vệ - an ninh cũng bị khống chế trong khi lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh trật tự là công an thì không có mặt. Vì thế, hậu quả đều nghiêm trọng. Không chỉ là sự tổn hại thể xác của nạn nhân mà còn là sự khủng hoảng về tinh thần của y - bác sĩ, của bệnh nhân và người thân đang thăm nuôi họ. Rộng hơn nữa là sự bất an của người dân, sự kém tôn nghiêm của luật pháp.

Nhiều đối tượng tham gia các vụ tấn công vào bệnh viện đã bị bắt giam, truy tố và đưa ra xét xử. Phần nhiều bị truy tố tội "Cố ý gây thương tích", phạt tù giam vài năm. Vì án phạt không đủ răn đe nên những kẻ có máu côn đồ, những đối tượng từng phạm phải tội cố sát như vậy không chùn tay. Nên điều gì đến đã phải đến…

Cũng phải nói ngay rằng an ninh, an toàn ở bệnh viện chưa được bảo đảm. Mất cắp, giật dọc, lừa đảo, lăng mạ, uy hiếp, hành hung, ẩu đả, truy sát…, tất thảy đều có thể xảy ra ngay tại bệnh viện. Dù các bệnh viện đều có nhân viên bảo vệ (thuộc bệnh viện hoặc thuê ngoài) nhưng đều không đủ khả năng tự vệ, kháng cự. Nên chăng, phải đưa các bệnh viện vào diện là mục tiêu cố định được bảo vệ 24/24 giờ bởi lực lượng vũ trang, cụ thể là công an.

Nếu không như vậy, khó lòng ngăn chặn các vụ truy sát đẫm máu.

HOÀI PHƯƠNG