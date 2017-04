Nghe có vẻ lạ nhưng giống như phụ nữ, đàn ông cũng bị ám ảnh rất lớn khi bị cưỡng hiếp. The Sun (Anh) đã tổng hợp tâm sự của một số người đàn ông từng bị phụ nữ cưỡng hiếp.

Theo lời bộc bạch của các nạn nhân trên diễn đàn Reddit, họ cảm thấy rất đau đớn và rất khó khăn để vượt qua những ám ảnh khi bị phụ nữ cưỡng hiếp. Thậm chí, sự việc đó còn phá hủy cả cuộc sống của họ.

Một nạn nhân giấu tên kể: "Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ bị hãm hiếp. Khi đó, tôi mới 14 tuổi. Tôi tới một bữa tiệc do anh trai của bạn thân tổ chức. Tôi uống say và lên phòng đi ngủ. Đó là khi chuyện tồi tệ xảy ra. Trong cơn say, tôi cảm thấy bị lợi dụng, bị coi thường và yếu đuối chứ không hề thích thú”.

Ảnh minh họa.

Theo người đàn ông này, anh đã cảm thấy bị ám ảnh rất nhiều sau vụ việc đó. Anh không thể có được đời sống tình dục bình thường. Thậm chí, anh bị trầm cảm và bị nghiện rượu nặng trong nhiều năm sau khi chuyện đó xảy ra.

Mọi việc chỉ thay đổi sau khi anh gặp và tâm sự được với vợ mình. Việc chia sẻ trải nghiệm đau buồn đó đã giúp anh cảm thấy bớt giận dữ và nhẹ nhàng hơn.

Anh cho hay: "Vì một lý do nào đó, vợ tôi đã giúp tôi vượt qua. Chúng tôi có một cuộc sống tình dục lành mạnh".

Một nạn nhân khác kể mình bị bạn của vợ hãm hiếp khi đang say rượu nhưng không ai tin bởi họ cho rằng phụ nữ không thể hãm hiếp đàn ông. Không những thế anh còn bị mọi người khinh bỉ. Anh ly hôn và không bao giờ gặp người bạn đó nữa.

Một người khác kể về tình huống anh bị bạn gái hãm hiếp nhiều năm liền mới nhận ra: "Tôi hẹn hò với một cô gái trong nhiều năm. Đó cũng là mối tình đầu của tôi. Tôi là người đầu tiên trong số bạn bè có một mối quan hệ lâu như thế. Đáng ra tôi phải cảm thấy tự hào về điều đó. Tuy nhiên, cô ấy lại là người thích lấn át, bạo lực về mặt cảm xúc; đôi khi thích bạo lực về thể xác. Tuy nhiên, khi đó tôi không nhận ra. Phải mất tới 15 năm, tôi mới nhận ra dường như mình thường xuyên bị hãm hiếp. Bị hãm hiếp thực sự chứ không phải mơ hồ”.

Sau khi đề nghị bạn gái chia tay, anh vẫn bị cô đe dọa. Anh đã phải đi điều trị tâm lý. Điều trị có tác dụng nhưng không thể xóa bỏ được hoàn toàn cảm giác bị hãm hiếp.

Cảm giác tức giận và thấy mình bị lợi dụng như một đồ vật là tâm lý chung của nhiều nạn nhân là nam giới bị hãm hiếp. Giờ đây, nhận thức về việc nam giới bị cưỡng hiếp đã tốt hơn. Ở một số quốc gia như Vương Quốc Anh đã có các tổ chức hay đường dây nóng tư vấn tâm lý cho những nam giới bị tấn công tình dục.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)