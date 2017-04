Trong một chiều mưa gió bão bùng, đội Long An trở lại sân Thống Nhất sau kỷ niệm buồn từ trận cầu tai tiếng và lại thua muối mặt đến 0-4 cùng chiếc thẻ đỏ mà Oseni nhận trực tiếp ở phút 40.

Năm trận dẫn dắt Long An, HLV Minh Phương chưa có lấy một điểm cùng đội bóng này. Anh tiếp quản đội Long An ở vòng 7 ngay sau trận cầu tai tiếng trên sân Thống Nhất với TP.HCM và liên tiếp nhận chuỗi trận thua. Mới đây, chiều 1-4, Long An lại thua đậm Sài Gòn 0-4 và hậu trường bắt đầu râm ran thông tin HLV Minh Phương bị cầu thủ “đâm sau lưng” nhằm đẩy anh đi.

Thực tế thì nhiều người vẫn có tí hoài nghi khi ở vòng 9, Long An tiếp SHB Đà Nẵng. Trận đó Hoàng Danh Ngọc bị HLV Minh Phương thay ra và cầu thủ người Nam Định này đi vào khu kỹ thuật với thái độ bực dọc, bắt tay HLV Minh Phương một cách hời hợt, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Và đó cũng là bệnh chung của nhiều cầu thủ khi cứ bị thay ra là hay càu nhàu, phản ứng.

Không khó để nhìn ra toàn đội Long An đang mất phương hướng và HLV Minh Phương cũng có chút hoảng loạn.

Minh Phương (phải) cần có sự chia lửa từ nhiều phía để vực Long An vốn đang có nhiều vấn đề về tinh thần. Ảnh: HUY PHẠM

Về chất lượng con người thì Long An không yếu nhưng cách thể hiện và sự gắn kết cũng như tinh thần toàn đội đang suy sụp nặng nề. Họ cũng thiếu một thủ lĩnh trên sân đủ khả năng để gắn kết và vực dậy toàn đội kiểu như Minh Phương, Tài Em ngày nào.

Đường còn rất dài nhưng cách thể hiện của cầu thủ Long An hiện nay thì gần như họ đang tự giết mình. Có thể nói đối thủ của Long An chính là Long An chứ không ai khác.

Nhìn lại trận thua Sài Gòn sẽ thấy rất rõ. Ngay phút thứ 9 có phạt đền nhưng Apollon lại sút hỏng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Rồi đến phút 40, trong một tình huống chẳng có gì đáng chơi cứng rắn thì Oseni lại chọn lối vào bóng bạo lực để bị thẻ đỏ trực tiếp và mất người suốt 50 phút còn lại. Thế rồi họ nhận lãnh “thảm kịch” ngay đầu hiệp 2 khi trong vòng bảy phút, Sài Gòn đã ba lần đốt lưới thủ môn Tiến Anh.

Bây giờ đây, điều quan trọng nhất của Long An là cùng với HLV Minh Phương, người đồng đội ngày nào của Minh Phương là Tài Em phải xắn tay áo vào xốc lại tinh thần toàn đội như thời hai cầu thủ này đã làm dưới trướng HLV Calisto.

Giải mới hơn 1/3 chặng đường. Cơ hội của Long An vẫn còn nếu cách cư xử và thể hiện trên sân của các cầu thủ có sự thay đổi tích cực.

Nên nhớ Long An từ khi còn là ĐT Long An rất nổi tiếng trong những cuộc ngược dòng vào giữa mùa giải, trong đó có việc từ nửa dưới bảng xếp hạng vượt cạn lên đến ngôi vô địch.

Minh Phương, Tài Em có cùng nhìn về một hướng?

Sau sự cố sân Thống Nhất, khi án kỷ luật ban hành thì đội Long An như rắn mất đầu (vừa mất Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm và mất cả HLV kỳ cựu Ngô Quang Sang). Vận mệnh đội bóng lúc đó có lúc được trao cho anh em Tài Em - Phan Văn Giàu nhưng chỉ 1-2 ngày sau thì Minh Phương lại được lãnh đạo đội bóng mời về. Minh Phương là một cầu thủ có công với bóng đá Long An nhưng lại không phải là thần tượng của đội bóng này như Tài Em (vốn được xem là người con của bóng đá Long An dù có lúc rời ĐT Long An đầu quân cho NaviBank Sài Gòn).

Hồi đó cuộc ra đi của Minh Phương và Tài Em cũng khác nhau và sau đó trở về thì chỉ có Tài Em. Sống lâu ở Long An, Tài Em cũng nằm trong cơ cấu tiếp quản đội bóng này khi anh đã được đầu tư từ xa như những lớp đào tạo HLV cùng ông anh Phan Văn Giàu.

Việc Minh Phương ngồi vào ghế nóng cũng có lúc được xem là bất ngờ và bản thân Minh Phương cũng chưa có sự chuẩn bị cần thiết. Hiểu về cầu thủ Long An và có tiếng nói với đội bóng này thì Minh Phương cũng không bằng Tài Em. Thế nên nếu cả Minh Phương và Tài Em đều vì cái chung của đội Long An và kêu gọi toàn đội hết lòng cho màu cờ sắc áo thì đội bóng này sẽ có sự cải thiện đáng kể.

NG.HUY