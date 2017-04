Một vụ nổ đã xảy ra tại một xưởng sản xuất pháo hoa ở thành phố Lamego của Bồ Đào Nha ngày 4/4, khiến 5 người thiệt mạng và 3 người mất tích.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ xảy ra ở làng Avoes gần thành phố Lamego. Ảnh: Twitter

Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định. Theo lực lượng cứu hộ, ngay khi tai nạn xảy ra, hàng trăm nhân viên cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt các đám cháy sau vụ nổ.

Tuy nhiên, do lo ngại các vụ nổ khác có thể xảy ra do đây là xưởng sản xuất pháo hoa, nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ cho rằng ít hi vọng có thể tìm thấy người sống sót.

Có tổng cộng 8 người có mặt tại xưởng khi tai nạn xảy ra, trong đó có chủ và con gái của cơ sở này.

TTXVN/Tin Tức