Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang thụ lý vụ 1 đại gia bị bắt cóc, tống tiền. Hiện công an đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Huỳnh Minh Cọi (SN 1989, quê Kiên Giang) và Phạm Ngọc Hải (SN 1996, quê Bến Tre) để điều tra, xử lý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật ”.

Công an đang truy xét đối tượng chủ mưu, tên Thái (chưa rõ lai lịch) và những đối tượng có liên quan.

Đối tượng Cọi và Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, qua điều tra ban đầu, thông qua sự giới thiệu của ông Jean-Piesse Knochel (SN 1953, ngụ quận Gò Vấp), giai đoạn đầu năm 2017, đại gia Nguyễn Hoàng Minh (SN 1978, ngụ quận 12) quen biết với đối tượng tên Thái.

Trong những lần gặp gỡ, Thái có có nhờ ông Minh tìm 1 mảnh đất để mở sòng bạc tại TP.HCM. Sau đó, ông Minh có gọi cho Thái nói rằng, đã tìm được 1 mảnh đất thích hợp, rộng chừng 20.000 m2 và nói Thái sắp xếp đi xem đất.

Chiều 7/3 ông Minh hẹn Thái ở quán cà phê trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp. Khi đi, Thái rủ thêm Cọi, Hải và 3 đối tượng chưa rõ lai lịch khác.

Lúc này Ngọc và Nhân phát hiện ra Minh là con nợ đã từng thiếu tiền mình nhưng trốn biệt nên gọi cho Huỳnh Tấn Trọng (34 tuổi, ngụ Gò Vấp) đến quán cà phê để làm cho ra lẽ. Nhân xông vào đánh Minh thì được những người trong quán can ngăn.

Qua câu chuyện được biết, cũng với việc nhờ vả tìm đất mà Minh đã chiếm đoạt của Ngọc 3 tỷ đồng, Nhân 4 tỷ đồng và Trọng 1,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Ba người này đã đi tìm Minh nhưng bất thành.

Qua câu chuyện của 3 người, Thái nghi ngờ Minh cũng đang gài bẫy lừa mình nên xông vào đánh Minh, đồng thời yêu cầu Minh phải gọi điện về kêu người nhà đem tiền đến trả cho Ngọc, Nhân, Trọng. Hoảng sợ, Minh phải làm theo yêu cầu của Thái, tuy nhiên người nhà Minh thông báo không có tiền.

Thái bực tức cùng nhóm thanh niên xông vào đánh Minh và đưa Minh đến quán Tri Kỷ trên đường cây Trâm uống rượu. Thái cho 2 thanh niên ngồi kè bên Minh để tránh việc Minh chạy trốn rồi tiếp tục đánh Minh bắt Minh phải kêu người nhà đem 50 triệu đồng ra cho Thái. Thái kêu Ngọc đến quán cà phê Rita (đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình) nhận tiền từ tay vợ Minh.

Theo báo CAND, lấy được tiền Ngọc nhận được điện thoại của Thái kêu đưa số tiền trên cho ông Jean-Piesse Knochel, tuy nhiên Ngọc không gặp. Ngọc lấy 15 triệu đồng, số còn lại gửi ở quán cà phê để họ đưa cho ông Jean-Piesse Knochel. Ngọc quay về quán nhậu trả tiền ăn uống rồi cùng Nhân và Trọng ra về.

Tại quán nhậu, Thái tiếp tục đưa Minh đến quán karaoke Sinh Đôi nhậu tiếp đến rạng sáng hôm sau thì Thái ra về. Riêng Minh, Thái dặn Hải, Cọi, Sơn, Trường giữ lại để moi tiền từ gia đình Minh.

Trong lúc canh giữ Minh, nhóm thanh niên này đã lục người Minh lấy 3 triệu đồng và chiếc Iphone 6 cùng chiếc xe tay ga của Minh rồi dẫn Minh thuê khách sạn ngủ chờ “chỉ đạo” của Thái.

Lợi dụng lúc nhóm thanh niên ngủ say, Minh bỏ trốn và đến Công an phường 8, quận Gò Vấp trình báo. Công an phường 8 tiến hành kiểm tra, tạm giữ Hải, Cọi, Sơn, riêng Trường tẩu thoát. Từ những lời khai của các đối tượng, Công an quận Gò Vấp đã mời Ngọc, Trọng, Nhân đến lấy lời khai.

Công an quận Gò Vấp tiến hành truy bắt Thái và một số đối tượng còn lại để làm rõ.

