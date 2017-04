Sáng ngày 10-4, một vụ nổ súng đã xảy ra tại trường tiểu học North Park, ở thành phố San Bernardino, California, Mỹ khiến 2 người lớn thiệt mạng, 2 học sinh bị thương.

Cảnh tượng khi xảy ra vụ nổ súng trong trường tiểu học ở San Bernardino, California, ngày 10-4-2017

Vào khoảng 10h30 sáng (giờ địa phương) ngày 10-4, đã xảy ra một vụ nổ súng tại trường tiểu học North Park, ở thành phố San Bernardino, California, khiến 2 người lớn thiệt mạng, 2 học sinh bị thương.

Các nhà chức trách cho biết, kẻ nổ súng nằm trong số 2 người thiệt mạng, còn 2 học sinh đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tình trạng của 2 em này hiện chưa được biết rõ ràng.

Lực lượng chức năng được điều đến hiện trường vụ nổ súng

"Tiếng súng vang lên. Đã có người bị thương do súng đạn. Đội cứu hộ khẩn cấp được nhanh chóng triển khai đến hiện trường, những người bị thương đang được chở đến bệnh viện. Toàn bộ học sinh đã được chuyển đến một trường trung học gần đó để đảm bảo an toàn", cảnh sát trưởng San Bernardino Jarod Burguan nói, đồng thời nhận định, 2 em học sinh bị thương không phải là mục tiêu tấn công, nhưng trúng đạn do đứng cạnh nữ giáo viên bị sát hại.

Theo ông Burguan, vụ nổ súng tại Trường tiểu học North Park là một vụ giết người rồi tự sát.

Công tác điều tra đang được tiến hành để xác nhận lai lịch tay súng, và mối liên hệ giữa hung thủ với nạn nhân, để xem vụ này có phải xuất phát từ tranh chấp gia đình hay không.

Trường tiểu học này sẽ đóng cửa ít nhất 2 ngày để phục vụ công tác điều tra.