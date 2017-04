Trong quá trình trốn sang Trung Quốc khi bị truy nã về tội buôn người tại Việt Nam, Thào Seo Chúng (24 tuổi, ở Lào Cai) đã bị công an Trung Quốc nổ súng tiêu diệt bởi chống trả quyết liệt.

Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 3 đối tượng (trong đó có 1 thi thể) do Công an Trung Quốc trao trả theo quyết định truy nã của Công an Việt Nam về tội danh mua bán người.

1 trong số 3 đối tượng buôn người được áp giải về Việt Nam

2 đối tượng được trao trả trong đợt này, gồm: Cư Hòa Vềnh (sinh năm 1995) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định truy nã về tội buôn bán người và đã bỏ trốn sang Trung Quốc; Thào Seo Chúng (sinh năm 1993, trú tại thôn Cửa Cải, xã Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai; là đối tượng bị cơ quan CSĐT công an các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai ra quyết định truy nã về tội danh mua bán người và đã có thông báo với Công an Trung Quốc).

Khi ở Trung Quốc, Thào Seo Chúng tiếp tục phạm tội, trong quá trình truy bắt, đối tượng đã chống trả quyết liệt nên Công an Trung Quốc đã nổ súng tiêu diệt.

Đối tượng còn lại đang được cơ quan cảnh sát điều tra xác minh làm rõ tội danh.

Được biết, nhóm đối tượng này sau khi gây án tại Việt Nam và bị cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã, chúng bỏ trốn sang Trung Quốc thuê nhà, sống cùng nhau và nhận mua người từ Việt Nam bán sang Trung Quốc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Theo Báo Lào Cai