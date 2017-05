9 đối tượng bất ngờ xông vào trụ sở công an đập phá buộc Công an phường 5, quận Gò Vấp phải nổ súng khống chế 6 đối tượng...

Ngày 16-5, Công an phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ chuyển giao 6 đối tượng Lê Văn Huyện, Lên Văn Kiên (cùng 24 tuổi), nguyễn văn Ninh (23 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi), Định Văn Châu (21 tuổi), Trần Văn Phi (27 tuổi, tất cả đều quê Ninh Bình) cho Công an quận Gò Vấp điều tra xử lý về hành vi “hủy hoại tài sản” theo thẩm quyền.

Khoảng 0h40’ cùng ngày, tại trụ sở Công an phường 5, quận Gò Vấp, tổ trực ban đang tiếp nhận trình báo của công dân về vấn đề an ninh trật tự thì nhóm 6 đối tượng này cùng 3 thanh niên khác kéo vào trụ sở gây rối.

Công an phường đã can ngăn, giải thích nhưng nhóm thanh niên này vẫn hung hăng lao vào phòng tiếp dân đập phá máy vi tính, máy photocopy, bàn ghế. Trước thái độ ngông cuồng của nhóm thanh niên trên, Công an phường 5, quận Gò Vấp đã nổ 4 phát súng chỉ thiên thị uy, khống chế 6 đối tượng.

Nghinh Phong