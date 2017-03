Một cảnh sát đã bị đâm trong khi nghi phạm bị cảnh sát có vũ trang bắn bên ngoài tòa nhà Nghị viện Anh. Hơn chục người đã bị thương còn tòa nhà đã bị phong tỏa.

Phóng viên của Reuters đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn ở tòa nhà Nghị viện chiều 22/3. Guardian đưa tin ngay gần đó, một chiếc ôtô đã lao vào nhiều người đang đứng trên cầu Westminster rồi tiếp tục đâm vào hàng rào Nghị viện.

Independent cho biết Lãnh đạo Hạ viện David Lidington cho biết một cảnh sát đã bị đâm trong khi nghi phạm tấn công đã bị bắn hạ trong sự cố "nghiêm trọng" ở lối ra của tòa nhà. Cảnh sát được gọi đến vào lúc 14:40 giờ địa phương.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực gần tòa nhà Nghị viện Anh. Ảnh: Reuters.

Vài phút sau, một máy bay trực thăng đáp xuống ở quảng trường Nghị viện. Tiếng còi báo động vang lên bên ngoài. Trực thăng đưa các nhân viên cứu hộ đến hỗ trợ những người bị thương.

Ít nhất 4 người đang nằm trên mặt đất, một số có máu chảy rất nhiều và bất tỉnh trên cầu Westminster gần đó.

Nhân viên an ninh chạy ngoài tòa nhà Nghị viện. Ảnh: Reuters.

Một họa sĩ của tờ Daily Mail nói thấy nghi phạm mặc đồ đen đã bắn hai ba phát súng trước khi xông vào tòa nhà. Nghị viện Anh khi đó đang họp đã ngay lập tức được dừng lại, các nghị sĩ được yêu cầu ở lại trong tòa nhà. Một số cảnh sát với khiên chắn đạn đã ùa vào tòa nhà Nghị viện.

Thủ tướng Anh Theresa May được xe riêng đưa ra khỏi tòa nhà. Bà May được thông báo là an toàn sau vụ tấn công.

Sở Cảnh sát London nói đang xử lý vụ việc là hành động khủng bố. "Chúng tôi xem đây là vụ khủng bố cho đến khi có kết luận khác", cảnh sát thông báo trên Twitter.

Người bị thương được sơ cứu ngay trên cầu Westminster. Ảnh: Reuters.

Vị trí cây cầu Westminster và tòa nhà Nghị viện Anh nơi xảy ra vụ khủng bố. Ảnh: Google Maps.

Independent dẫn vài nguồn tin cho biết người đâm viên cảnh sát là một người đàn ông trung niên châu Á. Ông ta bước ra khỏi xe rồi bước đến đâm người cảnh sát bằng một con dao dài từ 17-20 cm.

Một nhân chứng nói với Sky News anh ta nhìn thấy một thi thể trên sông Thames vào thời điểm sau vụ đâm xe trên cầu Westminster.

Các nhân chứng nói chiếc xe đâm vào đám đông trên cây cầu Westminster gần Nghị viện. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát được triển khai vào tòa nhà Nghị viện. Ảnh: AP.

Phương Thảo