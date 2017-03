Cục CSĐT tội phạm ma túy Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình vây bắt đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin trên Quốc lộ 6.

Tối 18-3, nhiều người dân ở gần Trạm thu phí Quốc lộ 6, địa phận tỉnh Hòa Bình, giáp ranh với thị trấn Xuân Mai, Hà Nội đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ. Sau đó, người lái chiếc xe ô tô loại 7 chỗ, nhãn hiệu Toyota Fortuner màu bạc, đã rú ga cho xe lao rất nhanh về hướng huyện Chương Mỹ (Hà Nội), ý định bỏ chạy.

Lực lượng chức năng vây bắt nghi phạm vận chuyển 100 bánh heroin trên Quốc lộ 6 vào tối 18-3

Do xe bị bắn thủng lốp nên chỉ chạy được một đoạn là bị lật ven đường. Ngay lập tức, một nhóm người đi chiếc xe ô tô truy đuổi chiếc xe này đã xuất hiện tại hiện trường và khống chế đối tượng đi trên chiếc xe Toyota Fortuner.

Theo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, tối 18-3, đơn vị này phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an) vây bắt nhóm đối tượng liên quan đến một đường dây mua buôn ma túy liên tỉnh. Nghi phạm phóng xe ô tô bỏ chạy, đã bị lực lượng chức năng nổ súng bắn thủng lốp. Kiểm tra xe, lực lượng công an thu được 100 bánh heroin.

Hiện vụ việc đang được Cục CSĐT tội phạm ma túy Bộ Công an tiếp tục làm rõ.