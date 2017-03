Vào thời điểm xảy ra vụ nổ khí metan dưới mỏ than ở miền Tây Ukraine có 172 thợ mỏ, hiện vẫn còn 20 người mất tích, nhiều người bị mắc kẹt dưới lòng đất sau vụ nổ.

(Nguồn: aljazeera.com)

Ngày 2/3, ít nhất 8 thợ mỏ đã thiệt mạng khi khí mêtan phát nổ trong một mỏ than ở miền Tây Ukraine.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết vào thời điểm xảy ra sự cố dưới mỏ than có 172 thợ mỏ và hiện vẫn còn 20 người mất tích, nhiều người bị mắc kẹt dưới lòng đất sau vụ nổ.

Lực lượng cứu hộ đang được triển khai đến hiện trường ở khu vực Lviv, miền Tây Ukraine, cách không xa biên giới với Ba Lan, để tham gia cứu nạn.

Tại Ukraine thường xuyên xảy ra các vụ nổ mỏ than do các mỏ than tại nước này đã xuống cấp và bị đánh giá là quá nguy hiểm để khai thác. Đây là vụ nổ mỏ than lớn đầu tiên trong năm nay.

Ukraine chủ yếu sử dụng than đá để sản xuất điện bất chấp việc các nước phương Tây kêu gọi quốc gia Đông Âu này giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm này./.