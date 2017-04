Ngày 22/4, Công an quận Gò Vấp, TPHCM vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ lò hơi khiến 2 căn nhà bị hư hỏng.

Trước đó lúc 22h đêm 21/4, người dân sống trên địa bàn phường 5, quận Gò Vấp bàng hoàng khi nghe tiếng nổ lớn phát ra tại công ty TNHH đông nam dược B.T trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp.

Sức ép của vụ nổ lò hơi làm bay nóc nhà của 1 hộ dân cạnh bên.

Nhiều tài sản trong căn nhà người dân bị hư hỏng nặng.

“Khi mọi người chạy đến thì thấy nhiều đồ đạc trong công ty văng tung tóe, tường nhà đổ sập, trần nhà bị thổi bay. Vụ nổ còn khiến 1 căn nhà cấp 4 bên cạnh công ty bị hư hỏng, đổ sập tường”, người dân chứng kiến kể lại.