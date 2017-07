Vợ mang thai tháng thứ 7, chồng cố gắng đi làm ăn xa kiếm tiền về chuẩn bị "lót ổ" cho vợ, ai ngờ ngày về anh đã nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo.

Chị Hòa mang bầu 7 tháng, cạn kiệt sức lực khi nhìn thấy quan tài của chồng

Ngày 30/7, không khí tang thương bao trùm cả ngôi nhà của anh Trần Văn Sáng (trú xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Trong ngôi nhà nhỏ bé, chị Phan Thị Hòa (vợ nạn nhân Sáng) khóc kêu thảm thiết.“Anh đi mạnh khỏe, anh về sao nằm yên lặng trong chiếc quan tài thế anh, mẹ con em giờ biết sống thế nào đây”.

Anh Nguyễn Văn Đạt, người thân nạn nhân Sáng chia sẻ: “Từ khi nghe tin thằng Sáng mất, vợ nó ngất lên ngất xuống. Tội lắm, con còn nhỏ vợ thì đang mang bầu tháng thứ 7. Nó bảo đi sang Lào làm ăn gửi tiền về cho vợ chuẩn bị sinh đẻ, giờ thì đau xót quá. Sáng lại là con trai duy nhất của gia đình, mọi hy vọng đã bị dập tắt.”.

Bên chiếc giường, các y tá của trạm xá vẫn đang chuyền nước cho chị Hòa tiếng khóc thảm thiết vẫn kéo dài khiến người phụ nữ tội nghiệp trên, cạn kiệt sức lực.

Ngôi nhà bé nhỏ của nạn nhân nghi ngút hương khói

Trong khi đó, gia đình nạn nhân Hà Cao Kỳ (1991) trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương hương khói nghi ngút, sáng nay họ sẽ làm lễ an táng cho anh Kỳ.

Gạt đi nước mắt, ông Hà Văn Tân (60 tuổi, bố nạn nhân) cho biết: “Hay tin con tử nạn, quan tài đưa về nhà như cắt xé trái tim tôi, nó bảo đi để giúp gia đình có tiền sinh hoạt, để giúp bố mẹ đỡ vất vả vì tuổi tôi đã cao. Thế mà nó đi nguyên vẹn vui vẻ, sao giờ về đau đớn thế con ơi”.

Ông Hà Văn Tân khóc ngất bên lĩnh cửu con

Trước đó, vào khoảng 22h tối 28/7, một vụ nổ đã xảy ra ở dự án nhà máy thủy điện tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) khiến 6 người tử vong gồm: Trần Văn Sáng (SN 1989, trú xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, Nghệ An); Nguyễn Văn Phương (SN 1991, trú xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An); Hà Cao Kỳ (SN 1991, trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An); Già Bá Lầu (SN 1985, trú bản Hợp Thành, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An); Xái Cồ (SN 1983, trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An); Hạ Hữu Hai (SN 1992, trú huyện Đoan Hùng, Phú Thọ). Hai nạn nhân bị thương nặng gồm Hờ Bá Chênh (SN 1984) và Lỳ Giống Xía (SN 1971, đều trú tại tỉnh Nghệ An).