Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại công trường khiến 6 người tử vong 2 công nhân khác bị thương nặng.

Ngày 29/7, thông tin từ UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, hiện UBND huyện đang chỉ đạo các phòng ban, UBND các xã xác định danh tính các lao động tử vong tại Lào sau vụ nổ khí ga.

Một vụ nổ bình ga (Ảnh minh họa).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 28/7, một vụ nổ khí gas tại nhà máy thuộc Công ty Sông Đà 5 khi đang thi công công trình tại Lào đã khiến 8 công nhân thương vong. Các công nhân này đang làm việc tại huyện Bô ly khăn, tỉnh Bôlykhămxây, Lào.

Trước thông tin trên, UBND huyện Thanh Chương đã chỉ đạo các phòng ban, UBND các xã xác định danh tính nạn nhân và tổ chức thăm hỏi gia đình những người tử vong.

Các nạn nhân tử vong trong vụ nổ gồm: Trần Văn Sáng (SN 1989, thợ hàn, quê Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An), Nguyễn Văn Phương (SN 1991, thợ hàn, quê Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An), Hà Cao Kỳ (SN 1991, lao động phổ thông, quê Thanh Tùng, Thanh Chương, Nghệ An), Hạ Hữu Hai (SN 1992, thợ hàn, Đoan Hùng, Phú Thọ), Già Bá Lầu (SN 1985, B phụ, bản Hợ Thành, Xá Lượng, Tương Dương, Nghệ An), Vá Xái Cồ (SN 1983, B phụ, Mường Lống, Kỳ Sơn, Nghệ An).

Có 2 công nhân thương nặng là Hờ Bá Chênh (SN 1984) và Lỳ Giồng Xia (SN 1971) cùng quê Nghệ An.

Hiện, cơ quan chức năng Lào phối hợp với Công ty Sông Đà 5 đưa các nạn nhân về quê nhà mai táng. Các công nhân bị thương đang được cấp cứu tại cơ sở y tế sở tại./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN