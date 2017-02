Công an đã xác định hai tàu cá tỉnh Ninh Thuận đến vùng biển giáp ranh Bình Thuận nổ hàng chục quả mìn để đánh bắt kiểu tận diệt.

Chiều 28-2, Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận), cho biết Công an huyện Tuy Phong đã xác định được hai chiếc thuyền liên quan đến vụ nổ hàng chục quả mìn để đánh bắt hải sản ở vùng biển Vĩnh Hảo giáp ranh với Cà Ná (Thuận Nam, Ninh Thuận). Theo Thượng tá Khánh, cả hai chiếc thuyền trên đều ở Cà Ná, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận và Công an huyện Tuy Phong đang phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận làm rõ để xử lý.

Theo phản ánh, nhiều ngày nay, liên tục xảy ra tình trạng ngư dân dùng tàu cá công suất nhỏ, thuyền thúng đánh mìn tận diệt hải sản một cách công khai ven biển ở khu vực Vĩnh Hảo.

Riêng trong ngày 28-2, trong khoảng 8 giờ đến 9 giờ 30, chúng tôi đếm được khoảng 20 tiếng mìn nổ đinh tai chỉ cách bờ biển Bực Lở (Vĩnh Hảo) 50-100 m. Thậm chí có nhóm còn ôm phao bơi và bơi ra ném mìn, rất nguy hiểm.

Cảnh nổ mìn đánh bắt trên biển Vĩnh Hảo sáng 28-2. (Ảnh cắt từ clip)

Dụng cụ xung điện dùng đánh bắt hải sản bị Trạm Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tuy Phong tịch thu.

Chúng tôi đã quay được cảnh nổ mìn như đánh trận giả, tạo nên những cột nước cao nhiều mét tại khu vực này.

Được biết đây là khu vực sinh sản của tôm hùm con, cua và nhiều loài cá sống ở rạn san hô ven bờ. Khu vực này cũng có nhiều loài nhuyễn thể như nghêu, sò, ốc các loại. Việc đánh mìn diễn ra công khai khiến nhiều du khách nước ngoài hốt hoảng bưng tai khiếp đảm.

Anh Hiền, chủ nhà hàng Biển Vĩnh Hảo, cho biết: “Chỗ này rạn san hô còn nhiều lắm, họ đánh thuốc chỉ vớt được một ít cá, còn lại chết và thối trôi vào bờ!”. Còn các ngư dân cho hay việc đánh mìn như thế sẽ hủy hoại nghiêm trọng rạn san hô ven biển.

Theo ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận, ngay sau khi biết thông tin, ông đã chỉ đạo kiểm tra khẩn cấp khu vực trên. Theo ông Huy, cứ vào mùa cá cơm hằng năm là các tàu cá loại nhỏ ở khu vực Cà Ná (Ninh Thuận) lại lén lút đột nhập khu vực biển Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo (Tuy Phong), dùng mìn ném xuống biển để đánh bắt tận diệt thủy sản và gây ra nhiều tai biến môi trường.

Còn ông Trần Anh Tuấn, Trạm phó Trạm Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tuy Phong, thông tin: Hơn 10 ngày qua, tàu chuyên dụng của kiểm ngư Bình Thuận thường xuyên có mặt ở vùng biển này. Đến chiều 27-2, tàu kiểm ngư vừa về đất liền thì hôm sau đã xuất hiện nhóm tàu đánh bắt theo kiểu hủy diệt này.

Cũng theo ông Tuấn, ngoài đánh bắt bằng thuốc nổ, những con tàu này còn dùng xung điện đánh bắt kiểu tận diệt. Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, họ rất manh động, thậm chí xô ngã các thanh tra viên xuống biển hoặc chở luôn các thanh tra viên về Cà Ná. “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng, kiểm ngư Ninh Thuận kiểm tra, xử lý những tàu dùng chất nổ, xung điện tận diệt thủy sản ở vùng biển Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo. Gần đây tình trạng này có giảm nhưng họ vẫn lén lút đánh bắt kiểu tận diệt” - ông Tuấn nói.

Ngay trong trưa 28-2, tàu kiểm ngư KN 90666 VN 600 mã lực của Bình Thuận và một canô chuyên dùng đã đến hiện trường vụ nổ mìn cùng lực lượng Bộ đội biên phòng Bình Thuận tuần tra ngăn chặn việc đánh bắt hủy diệt trên.