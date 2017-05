Đã có hai người chết. Nguyên nhân nổ có thể do khí gas bị tích tụ trong hầm mỏ.

Ngày 3-5 xảy ra nổ lớn tại một mỏ than ở tỉnh Golestan, bắc Iran. Có khoảng 500 thợ mỏ làm việc tại hầm mỏ này, và vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang chuyển ca. Đã có hàng chục người được cứu đưa đến bệnh viện nhưng vẫn còn hơn 50 thợ mỏ bị mắc kẹt.

Hãng tin IRNA (Iran) dẫn lời một quan chức địa phương cho biết một số thợ mỏ có thể đã chết trong vụ nổ. Trong khi đó đài truyền hình quốc gia Iran Press TV cho biết có hai thợ mỏ thiệt mạng.

Vị trí nổ hầm mỏ Iran. Ảnh: SIASAT

Hiện công tác cứu hộ đang được tiến hành. Xe cứu thương, trực thăng, xe cứu hộ được triển khai gấp rút tới hiện trường.

Theo một số quan chức địa phương, nguyên nhân nổ có thể do khí gas bị tích tụ trong hầm mỏ, và điều này đang cản trở nỗ lực cứu hộ.

Iran đã khai thác 1,68 triệu tấn than trong năm 2016, tăng hơn nhiều so với các năm trước, nhờ các lệnh trừng phạt quốc tế được nới lỏng. Phần lớn số than này dùng cho nhu cầu sản xuất thép trong nước, chỉ một ít xuất khẩu.