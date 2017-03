Do nam thanh niên quá ghen tuông, cô gái đã chia tay. Níu kéo nhiều lần bất thành, Hòa dùng dao đâm liên tiếp vào “người trong mộng” rồi tự sát giữa đường phố.

HIện trường vụ nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát

Liên quan đến vụ “nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát”, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, đã ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thái Hòa (SN 1992, ngụ quận Tân Phú) để xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích” cho chị Vũ Huỳnh Thanh Trúc (SN 1995, là bạn gái của Hòa). Kết quả giám định thương tật do Hòa gây ra với chị Trúc là 19%.

Theo điều tra, trước khi xảy ra sự việc, Hòa và chị Trúc có quan hệ tình cảm. Trong thời gian này, Hòa nghi ngờ chị Trúc nên hay ghen tuông.

Không chịu nổi tính tình của bạn trai, chị Trúc đã chia tay Hòa. Nhiều lần nam thanh niên này điện thoại mong nối lại tình cảm nhưng không được.

Một ngày trước khi đâm bạn gái, trên facebook của Hòa có viết status đầy ám ảnh: “ngay mai toi se ra sao con 2 tieng 43p nua ket thuc tai day” (Ngày mai tôi sẽ ra sao còn 2 tiếng 43 phút nữa kết thúc tại đây).

Biết trước lộ trình xe buýt đi học của Trúc, 9h ngày 20/12/2016, Hòa theo chị Trúc đón xe buýt ở đường Độc Lập, quận Tân Phú đi đến học ở quận 1. Khi lên xe buýt, Trúc mới phát hiện bạn trai cũng có mặt trên xe và ngồi gần mình. Chị Trúc tìm cách xuống xe thì Hòa dùng dao dí vào người khống chế chị yêu cầu phải đi cùng y. Lo sợ, chị Trúc làm theo yêu cầu của Hòa.

Để thoát khỏi Hòa, chị Trúc đã xuống xe buýt khi xe đến trạm trên đường Tôn Đức Thắng. Thấy vậy, Hòa chạy đuổi theo chị Trúc tới số 6 đường Tôn Đức Thắng thì bắt kịp. Tại đây, Hòa cầm dao gí vào cổ nạn nhân.

Tìm cách nói chuyện với Hòa, chị Trúc xin y gọi điện thoại cho bạn để xin nghỉ học. Trong lúc gọi điện, cô gái 25 tuổi đã gọi, nhờ người thân tới cứu thì bị Hòa phát hiện.

Giật điện thoại, Hòa dùng dao đâm nhiều nhát vào người cô gái cho tới khi gục tại chỗ. Tiếp đó, Hòa dùng dao đâm vào người để tự sát.

Thấy vậy, người dân hô hoán. Cả 2 được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương, mất máu.

Tại bệnh viện, chị Trúc nhập viện với nhiều vết đâm ở phần ngực, chân, tay. Còn Hòa trong tình trạng bất tỉnh, vết thương sâu ở phần bụng. Kết quả giám định thương tật do Hòa gây ra với chị Trúc là 19%.

Tại hiện trường, công an quận 1 có mặt cùng với người dân đưa cả 2 đi cấp cứu. Công an thu giữ con dao dài khoảng 30cm đã bị gãy cán. Vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ.

Uyên Châu