Mẫu sedan hạng B Nissan Sunny tại thị trường Việt Nam có thêm phiên bản đặc biệt Premium S với giá bán không thay đổi so với bản tiêu chuẩn.

Ra mắt cùng thời điểm với Nissan X-Trail Premium L, phiên bản đặc biệt Premium S của chiếc sedan cỡ B Nissan Sunny hiện đã có mặt tại các showroom trên toàn quốc. Phiên bản này được trang bị gói nâng cấp ngoại thất thể thao hơn với bộ bodykit mới, giúp nâng cấp diện mạo từ trước ra sau. Gói nâng cấp này bổ sung ốp cản trước, ốp sườn xe và phía đuôi xe. Ngoài ra cốp xe có cách hướng gió liền cốp thể thao.

Ngoài ra, Nissan Sunny Premium S không có thêm thay đổi nào so với xe tiêu chuẩn. Tuy nhiên như thế vẫn là quá đủ, khi giá xe giữ nguyên ở mức 518 triệu đồng, không chênh lệch so với trước đây. Sunny Premium S vẫn có kích thước 4.425mm dài, 1.695mm rộng, 1.505mm cao cùng chiều dài cơ sở 2.590mm, đi kèm bộ la-zăng hợp kim nhôm 15 inch (bản AT) và la-zăng thép 14 inch (bản MT).

Một số trang bị tiêu chuẩn ở ngoại thất gồm đèn pha Halogen, đèn sương mù phía trước, sấy kính sau, chìa khóa điều khiển từ xa, kính chiếu hậu ngoài chỉnh điện, tay nắm cửa ngoại mạ crôm và mở nắp bình xăng bằng điện. Nội thất duy trì sự rộng rãi, khoảng để chân hàng ghế thứ 2 lên đến 636 mm. Hàng ghế sau còn có khe gió điều hòa riêng và điều chỉnh được.

Nissan Sunny Premium S vẫn sử dụng động cơ xăng DOHC 1.5L, 4 xy-lanh công suất cực đại 73kW (99 mã lực) tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 134Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, Sunny có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6 lít/100km.

Các hệ thống an toàn gồm túi khí trước cho người lái và hành khách, hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), dây đai an toàn với ma sát thấp và kết cấu Zone Body (gồm vùng an toàn độ cứng cao và vùng có thể hấp thụ lực).