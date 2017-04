Nguyên nhân ban đầu sự việc bé gái 3 tuổi tử vong tại trường mầm non Ánh Dương được xác định do cháu bé bị ngã từ tầng 3 xuống đất.

Đó là thông tin từ lãnh đạo Công an TP Ninh Bình khi nói về nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc bé gái 3 tuổi tử vong trại trường mầm non Ánh Dương (phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình).

Cụ thể, trung tá Tống Như Sơn - Phó Trưởng Công an thành phố Ninh Bình cho hay, nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của bé là do ngã từ trên tầng 3 của trường mầm non xuống đất và bị chấn thương sọ não dẫn đến sự việc đau lòng.

Được biết, trước đó, các bé được tập thể dục và chơi ở tầng 1. Sau khi phát hiện không thấy bé Lê Thị Ánh N. đâu thì giáo viên đi tìm và phát hiện cháu bị ngã từ trên cao xuống đất.

Trường mầm non Ánh Dương nơi xảy ra sự việc.

Nhà trường đã nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cháu đã tử vong. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là camera tại cơ sở mầm non này bị mất điện vào thời điểm bé Lê Thị Ánh N. bị ngã nên không ghi lại được hình ảnh.

Cho đến thời điểm hiện tại gia đình bé vẫn yêu cầu cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ trách nhiệm của nhà trường cũng như các cá nhân liên quan.

Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Quang Vinh - Trưởng Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non tư thục Ánh Dương để phục vụ công tác điều tra làm rõ sự việc”

Như Phapluatplus.vn đã đưa tin, trưa ngày 21/3, gia đình cháu N. nhận được điện thoại từ phía trường Mầm non Ánh Dương (Ninh Bình) thông báo con bị ngã ở lớp và hiện các cô giáo đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Gia đình học sinh ngay lập tức đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thì được biết do vết thương quá nặng nên hiện đã chuyển cháu bé lên bệnh viện tại Hà Nội. Ngay chiều hôm đó, cháu bé này đã tử vong.

Được biết, bé Lê Thị Ánh N. mới được gửi ở cơ sở này từ ngày 18/3. Bên cạnh đó, cơ sở mầm non Ánh Dương đăng ký hoạt động từ tháng 10/2013 và có khoảng 50 học sinh theo học tại ngôi trường này.

Hiện cơ quan chức năng Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến vụ việc này.

Bùi Trịnh