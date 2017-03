Ngày 21.3, tại cơ sở Mầm non tư thục Ánh Dương, địa chỉ tại số nhà 12, phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, Tp. Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một cháu bé 3 tuổi tử vong.

Cơ sở Mầm non tư thục Ánh Dương, nơi xảy ra sự việc.

Nạn nhận được xác định là cháu Lê Thị Ánh Ngọc, SN 2014, là con gái của vợ chồng anh Lê Vạn Chánh, SN 1975 và chị Nguyễn Thị Thảo, SN 1981 (trú tại Phố Tây Bắc, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Người nhà cháu bé cho biết, khoảng 10h ngày 21.3, gia đình nhận được điện thoại thông báo là cháu bị ngã ở lớp và được các cô giáo đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Khi gia đình đến nơi thì được các bác sĩ ở đây chuyển lên Hà Nội vì cháu bị thương khá nặng. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày thì cháu tử vong. “Gia đình mới gửi cháu ở cơ sở này từ ngày 18.3 vừa qua và đến hôm nay thì xảy ra sự việc trên” – một người chú của cháu bé cho biết.

Hiện tại, gia đình đang làm thủ tục để đưa cháu bé về nhà; đồng thời trình báo cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cháu bé tử vong.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Quang Vinh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Ninh Bình - xác nhận: “Có sự việc trên xảy ra tại cơ sở Mầm non Ánh Dương, đây là cơ sở mầm non tư thục, chủ cơ sở là Phạm Thị Xuân, SN 1964, cơ sở này được cấp phép hoạt động từ năm 2013. Ngay sau khi sự việc xảy ra, phòng đã cử người đến hiện trường phối hợp với công an và chính quyền địa phương để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé ”.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.

Nguyễn Trường