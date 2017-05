Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Ninh Bình đã đón trên 30 vạn lượt du khách, trong đó du khách quốc tế chiếm trên 1,7 vạn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016.

Khám phá Trang An, Ninh Bình huyền ảo. Ảnh: Mytour

Tại Ninh Bình, một số điểm du lịch do lượng khách đến tham quan đông nên đã có thời điểm xảy ra tình trạng quá tải. Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, năm nay Ban Quản lý khu du lịch đã phục dựng lại phim trường “Kong: Skull Island” nên lượng du khách đến khu du lịch này đã tăng đột biến, bình quân mỗi ngày có từ 10.000 - 14.000 lượt khách tới tham quan.

Rừng quốc gia Cúc Phương. Ảnh: news.zing.vn

Tại Vườn quốc gia Cúc Phương, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, mỗi ngày có hàng vạn lượt khách tới tham quan khiến giao thông bị ách tắc, nhiều du khách đã mua vé nhưng không thể vào tham quan, đành ra về.

Từ ngày 29/4 - 2/5, đã có 23.000 lượt du khách tới tham quan tại Vườn quốc gia Cúc Phương, trong khi vào ngày thường Vườn quốc gia Cúc Phương chỉ đón từ 200 - 1.000 lượt du khách/ngày. Các điểm du lịch khác như Đầm Vân Long, Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, Chùa Bái Đính, những ngày qua lượng du khách tới tham quan cũng tăng đột biến.

Lễ hội Tràng An năm 2017 thu hút rất đông du khách. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Hoàng Thanh Phong cho biết, mặc dù lượng khách đến Ninh Bình tăng cao, nhưng các dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn tại địa phương vẫn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng “cháy phòng” hay "bắt chẹt" du khách.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giá cả, vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách trong dịp này, ngành đã thành lập các đoàn thanh tra, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành tại địa phương thường xuyên kiểm tra tại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn; tăng cường quản lý việc niêm yết giá, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Ninh Bình trong lòng du khách trong và ngoài nước./.