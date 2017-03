Liên quan đến vụ việc ngày 21/3 vừa qua, một cháu bé 3 tuổi tử vong sau khi gửi tại lớp học mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Ninh Bình, sau thời gian tiến hành điều tra, Công an thành phố Ninh Bình đã xác định nguyên nhân ban đầu cháu bé tử vong do ngã từ tầng 3 xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não và đa chấn thương.

Từ việc xác định được nguyên nhân ban đầu cháu bé tử vong do ngã từ tầng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, sáng 21/3, tại lớp học thuộc cơ sở mầm non tư thục Ánh Dương, số nhà 12, phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn khiến một cháu bé 3 tuổi là học sinh tại đây tử vong trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân là cháu Lê Thị Ánh Ngọc (sinh năm 2014), là con gái của vợ chồng anh Lê Vạn Chánh (sinh năm 1975) và chị Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1981), hiện ở phố Tây Bắc, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Sau khi cháu bé bị ngã, giáo viên lớp mầm non đã đưa cháu đi cấp cứu và thông báo cho gia đình. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, cháu bé tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình đã đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non Ánh Dương. Cơ sở mầm non Ánh Dương được cấp phép hoạt động từ tháng 10/2013; thời điểm xảy ra sự việc, cơ sở này có 5 giáo viên và 52 cháu bé đang được gửi tại đây. Đức Phương (TTXVN)