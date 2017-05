Sáng 6/5, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Nick Út trao tặng bức ảnh “Em bé Napalm” cùng với ảnh và hiện vật khác cho bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Nick Út trao "Em bé Napalm" cho bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Toan Toan

Năm bức ảnh Nick Út trao cho bảo tàng Phụ nữ Việt Nam dịp này gồm bốn ảnh do ông chụp, một ảnh do đồng nghiệp chụp. Đó là chuỗi ảnh trong sự kiện chụp cô bé Phan Thị Kim Phúc bị bỏng nặng do bom Napalm ngày 8/6/1972 tại Trảng Bàng, Tây Ninh.

Bức ảnh do đồng nghiệp chụp ghi lại hình ảnh Nick Út dội nước vào người Phan Thị Kim Phúc, trấn an cô bé trong lúc chờ xe cấp cứu. Ngoài ra ông cũng tặng lại bảo tàng chiếc máy ảnh Nikkormat-một trong số chiếc máy mà Nick Út sử dụng tại chiến trường Việt Nam.

Chiếc máy ảnh từng cùng Nick Út đi khắp chiến trường.

“Tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhân dịp 45 năm bom Napalm, tôi trở về Việt Nam mang theo những bức ảnh triển lãm tại bảo tàng Phụ nữ. Nhiều nơi trên thế giới đều triển lãm về cô Kim Phúc, vậy tại sao bảo tàng Phụ nữ Việt Nam lại không”, nhiếp ảnh gia Nick Út nói.

Nick Út rằng muốn gửi lại những bức ảnh này tại bảo tàng. “Hình ảnh về người phụ nữ, câu chuyện về một người phụ nữ không đâu phù hợp hơn là Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam”, ông nói.

Nick Ut mong Bảo tàng kể tiếp câu chuyện lịch sử này. Ảnh: Toan Toan

Ban lãnh đạo bảo tàng Phụ nữ nói rằng trân trọng và vinh dự đón nhận những bức ảnh lịch sử. Những bức ảnh được trưng bày tại nơi long trọng của bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tới hết ngày 18/5 để phục vụ khách tham quan và hướng tới ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2017 với chủ đề “Bảo tàng và Lịch sử: Chia sẻ những câu chuyện chưa kể tại bảo tàng”.

Nick Út ghi sổ cảm tưởng sau lễ trao tặng. Ảnh: Toan Toan

Nick Ut vừa nghỉ hưu hồi tháng 3 sau 51 năm làm việc cho hãng AP. Hiện nay ông muốn đi tới nhiều nơi và giới thiệu những bức ảnh của mình.

Toan Toan