Nhiếp ảnh gia Nick Út ngày 6-5 đã trao tặng 5 ảnh, trong đó có bức "Em bé Napalm" nổi tiếng của ông cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân nhận bức “Em bé Napalm” do Nick Út trao tặng - Ảnh: BTPN

Sáng ngày 6-5, nhiếp ảnh gia Nick Út đã trao tặng 5 bức ảnh và chiếc máy ảnh hiệu Nikkormat, một trong những chiếc máy ảnh ông đã sử dụng trong thời gian làm phóng viên chiến trường tại Việt Nam cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Trong 5 bức ảnh có 4 bức ảnh do ông chụp, 1 ảnh do đồng nghiệp chụp có hình ông trong chuỗi ảnh chụp cô bé Phan Thị Kim Phúc bị bỏng do bom Napalm ngày 8-6-1972 tại Trảng Bàng, Tây Ninh và ảnh " Em bé Napalm " đã nổi tiếng toàn thế giới và mang lại cho nhiếp ảnh gia Nick Út giải Pulitzer danh giá (Mỹ).

Nick Út, là phóng viên ảnh nổi tiếng trong làng báo chí thế giới vừa nghỉ hưu tháng 3-2017 sau 51 năm làm việc tại hãng thông tấn AP (Associated Press) của Mỹ. Tháng 4 năm nay, Nick Út trở về với vai trò của một phóng viên tự do để ghi lại nhiều bức ảnh về đất nước, con người Việt Nam và tìm một nơi gửi lại thành công của mình để lưu giữ lịch sử cho thế hệ trẻ mai sau.

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân nhận chiếc máy ảnh Nikkormat do Nick Út trao tặng - Ảnh: BTPN

Đây cũng là năm kỷ niệm 45 năm ông chụp bức ảnh "Em bé Napalm". Bức ảnh "Em bé Napalm" chụp ngày 8-6-1972 đã lay động cả thế giới, làm thay đổi cuộc sống của chính ông cũng như cô bé Phan Thị Kim Phúc - nhân vật chính của bức ảnh. Bức ảnh cũng đem lại giải thưởng Pulitzer danh giá cho Nick Út. Kết thúc chiến tranh, ông sang Mỹ làm việc và định cư tại đó nhưng vẫn thường xuyên về thăm Việt Nam.

Sau buổi lễ trao tặng ông chia sẻ: "Một ngày thật là tuyệt vời! Tôi đã thực hiện được mong muốn tặng bức ảnh Em bé Napalm cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - nơi tốt nhất chuyển thông điệp hòa bình cho tất cả mọi người trên trái đất".

Những bức ảnh lịch sử giá trị của Nick Út sẽ được trưng bày tại gian long trọng của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đến hết ngày 18-5.

D.Ngọc