Đi theo sự bùng nổ game show truyền hình là xì-căng- đan. Chỉ tính đầu năm 2017 đến nay, có nhiều xì-căng-đan nổ ra từ các game show. Ngoài vụ nghệ sĩ Trung Dân và Hương Giang Idol, còn có nhiều vụ gặp không ít chỉ trích, cho rằng đó là chiêu trò gây chú ý.

Trung Dân - Hương Giang Idol

Nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ trên YouTube đoạn video clip chấp nhận tha thứ cho Hương Giang Idol, kết thúc vụ lùm xùm Trung Dân "đút đầu vào cầu tiêu" mấy ngày vừa qua.

Vụ lùm xùm diễn ra trong game show "Siêu sao đoán chữ" này chưa được phát sóng nhưng nó gây ra làn sóng chỉ trích lớn từ công luận. Nhiều nghệ sĩ bàn tán rôm rả, ý kiến chủ yếu nhắm vào Hương Giang Idol đã cư xử không phải phép với người hơn mình tuổi đời lẫn tuổi nghề.

Một số nhận định đây có thể là chiêu trò của nhà sản xuất, dùng để tạo sự chú ý cho game show mới đang ế ẩm người xem. Tuy nhiên, một số cư dân mạng khác cho rằng nếu dùng cách bị chửi để tạo chú ý, đây quả là giải pháp thiếu thông minh vì khán giả ngày nay khác xưa, họ không còn tò mò hay thích dành thời gian cho những sản phẩm bị "vết đen" ngay từ đầu.

"Cấm sóng" Trấn Thành

Ngay trước vụ Trung Dân - Hương Giang Idol, công luận có dịp bàn tán rôm rả vụ Đài Truyền hình Vĩnh Long "cấm sóng" nghệ sĩ Trấn Thành. Họ quan niệm rằng Trấn Thành gặp phải nhiều lùm xùm về hài nhảm, giảm giá trị hình ảnh nên không chấp nhận mời vào sô "Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017".

Vụ việc trở thành chủ đề nóng thu hút công luận, mọi mũi dùi tập trung vào Trấn Thành và những diễn đàn bàn về hài nhảm đang phủ sóng màn ảnh nhỏ lan tỏa trên mạng và báo chí. Rõ ràng, hài nhảm tấn công làng giải trí Việt không phải vấn đề mới và ai cũng thấy nhưng chỉ đợi đến lúc có sự kiện liên quan là nhảy vào mỗ xẻ.

Nhiều ý kiến chỉ trích lẫn bênh vực Trấn Thành nhưng trong đó không ít cư dân mạng cho rằng vụ lùm xùm thực chất cũng chỉ là chiêu trò để quảng bá game show mới của nhà sản xuất và nhà đài. Vì khi tranh cãi diễn ra, từ khóa "Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017" được tìm kiếm khá nhiều.

Đàm Vĩnh Hưng - Phương Thanh

Đàm Vĩnh Hưng bị tố chèn ép Phương Thanh trong game show "I can do that". Anh không đồng ý ngồi ghế nóng khi có Phương Thanh cùng làm giám khảo.

Thông tin này cũng làm dấy lên bàn tán sôi nổi nhưng lập tức bị "khổ chủ" bác bỏ. Đàm Vĩnh Hưng chỉ trích nhà sản xuất sử dụng tên anh để quảng bá game show một cách thiếu đạo đức. Phía Phương Thanh im lặng, để sự việc trôi qua.

Thời điểm đó, cái tên game show "I can do that" cũng được chú ý vì liên quan trực tiếp đến vụ lùm xùm.

Hồ Ngọc Hà - Minh Hằng

Cuộc khẩu chiến của người hâm mộ Hồ Ngọc Hà và Minh Hằng cũng có liên quan đến một game show là "The Face". Minh Hằng tố trên truyền thông rằng cô bị "đàn chị" chèn ép, buộc rời "ghế nóng" chương trình truyền hình trên.

Phía Hồ Ngọc Hà không lên tiếng về sự cố, giữ im lặng để thị phi qua nhanh nhưng tranh cãi giữa người hâm mộ hai bên vẫn căng thẳng.

Thực hư câu chuyện thật giả thế nào cũng chỉ người trong cuộc hiểu rõ nhưng dấu hiệu của việc mượn tên tuổi nghệ sĩ tạo bức xúc dư luận để câu khách cho một game show nào đó dường như đang là "mốt". Nó khiến showbiz Việt trở nên xấu xí hơn trong mắt công chúng với đủ những cách cư xử, hình ảnh tệ hại khiến họ ngán ngẩm.

