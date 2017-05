Khu vực Tây Nguyên với đường xá đèo dốc, ngoằn ngoèo thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc luôn là nỗi "ám ảnh" đối với nhiều người dân.

Hôm qua (7/5), vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải trên Quốc lộ 14 thuộc địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 34 người bị thương. Đây là con số thương vong thật kinh hoàng.

Những năm qua, nhiều vụ tai nạn thảm khốc đã liên tục xảy ra ở những cung đường Tây Nguyên khiến chúng ta không khỏi lo ngại, đa số các vụ tai nạn có nhiều người tử vong đều liên quan đến xe khách.

Đêm 17/5/2012, chiếc xe khách chở 60 người lưu thông trên Quốc lộ 14 đã lao từ cầu 14 xuống sông Serapok (tỉnh Đắk Lắk) khiến 34 người chết và 26 người bị thương. Đây là một trong những vụ tai nạn đường bộ thảm khốc nhất tại Việt Nam trong hơn chục năm qua.

Cách đây 12 năm, vào ngày 21/4/2005, chiếc xe khách chở cựu chiến binh từ Hà Nội vào Tây Nguyên thăm chiến trường xưa đã lao xuống vực sâu 70m ở chân đèo Lò Xo (huyện Đắk Lei, tỉnh Kon Tum) khiến 31 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng.

Năm ngoái, một vụ tai nạn thương tâm cũng đã xảy ra tại đèo Prenn (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) khiến 7 người thiệt mạng vào ngày 19/6.

Ngoài ra, nhiều vụ tai nạn đường bộ khác liên tục xảy ra tại các cung đường ở Tây Nguyên có số người chết từ 3-7 người khiến người dân không khỏi hoang mang.

Vụ tai nạn kinh hoàng ở cầu 14 bắc qua sống Serapok (Đắk Lắk) khiến 34 người thiệt mạng. Ảnh: Đại Việt

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn thảm khốc ở Tây Nguyên đều xuất phát từ việc tài xế điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ.

Điển hình như vụ tai nạn của chiếc xe khách chở cựu chiến binh Hà Nội khiến 31 người thiệt mạng, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã phát hiện vết phanh của bánh xe kéo dài hơn 90m trên mặt đường. Cảnh sát nhận định, chiếc xe đã đi với vận tốc rất cao trước khi bị lao xuống vực sâu 70m.

Còn nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra ở cầu 14 bắc qua sông Serapok khiến 34 người thiệt mạng cũng bắt nguồn từ người lái xe. Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk xác định, tài xế không làm chủ được tốc độ khi vào khu vực cầu và để bánh xe trước va vào gờ bê tông chắn bánh xe trên cầu dẫn đến nổ lốp.

Do bị nổ lốp nên chiếc xe đang đi với vận tốc hơn 70km/h đã mất thăng bằng, đâm vào lan can bên phải cầu và lao xuống sông Serapok bên dưới. Ngoài những vụ việc kể trên, còn rất nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra do lỗi chủ quan của người tài xế.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong tháng 4/2017, cả nước xảy ra trên 1.500 vụ tai nạn giao thông làm hơn 670 người chết, gần 1.300 người bị thương.

Trong đó, có 9 vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 27 người chết, 37 nạn nhân bị thương. Nguyên nhân tai nạn gây chết người chủ yếu do người điều khiển xe vi phạm các lỗi như chạy quá tốc độ, vượt lấn làn, đi sai làn đường.

Vào năm 2016, toàn quốc xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết gần 200 người.

Cũng theo Cục cảnh sát giao thông, nguyên nhân các vụ tai nạn vào năm 2016 chủ yếu là do người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường.

Theo Đại Việt (Đời sống & Pháp lý)