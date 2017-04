Thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ cướp tiệm vàng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, các đối tượng đều bị bắt giữ sau đó

Theo báo CAND, chiều tối 22/4, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tập trung điều tra làm rõ sự việc một chủ tiệm vàng ở khu vực chợ thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) trình báo bị một đối tượng cướp tài sản tại tiệm vàng.

Kẻ tình nghi được miêu tả là một nam thanh niên đi xe máy hiệu Exciter, mặc áo mưa ghé vào tiệm vàng Đính Lợi (Thừa Thiên - Huế) hỏi mua vàng sau đó cướp một số tài sản ở tiệm vàng này rồi tẩu thoát.

Đây không phải là vụ cướp tiệm vàng đầu tiên xảy ra ở Huế. Trước đó, đầu tháng 3/2017, Công an TP.Huế bắt giữ Lê Đình Nhất (SN 1996, quê Đồng Nai). Nhất đến tiệm vàng nằm trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Huế hỏi mua sợi dây chuyền vàng. Sau khi được người của tiệm vàng đưa cho xem một sợi dây chuyền vàng, Nhất giả vờ hỏi mua sợi dây chuyền khác. Lúc này, người của tiệm vàng cúi xuống lấy sợi dây chuyền khác thì đối tượng lập tức cầm sợi dây chuyền đang xem rồi bỏ chạy.

Liên quan đến những vụ án cướp tiệm vàng, cũng đầu tháng 3, Công an Hà Tĩnh Nguyễn Cao Quốc Việt (quê Nghệ An), một trong những nghi can cướp tiệm vàng xảy ra cách đây 5 năm. Trưa đầu tháng 1/2012, Việt cùng đồng phạm đến tiệm vàng Kiều Ngọc (TP.Hà Tĩnh). Thấy vắng người, các đối tượng bắt đầu hành động. Chúng phân công cảnh giới, đi bộ đến tiệm vàng dùng búa đập vỡ mặt tủ kính cướp đi 8 vòng vàng rồi bỏ chạy ra xe. Giá trị số vàng bị cướp ước tính gần 200 triệu đồng

Năm 2013, ở Thái Nguyên cũng xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Trưa 30/5/2013, Bùi Văn An (31 tuổi, ở Bắc Giang) đi xe máy tiệm vàng Hạnh Thúy (thị trấn trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) tìm cơ hội cướp tài sản. Sau khi cầm xem số nhẫn vàng trọng lượng gần 2 lượng, An chạy ra cửa, phóng xe máy bỏ trốn. Hơn một tuần sau, ngày 9/6, An quay lại hiệu vàng. Hắn đội mũ bảo hiểm, rút súng đe dọa khiến chủ tiệm bỏ chạy. Tên cướp dùng búa đập vỡ tủ kính, vơ vét được hơn 13 cây vàng. An bị bắt giữ sau đó

Tối 22/3/2016, Trần Tích Hiếu (20 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đến một tiệm vàng ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vờ đến hỏi mua dây chuyền vàng, nhẫn, lắc, khuyên tai. Trong lúc người bán ghi hóa đơn, Hiếu đã vơ số trang sức này chạy ra xe phóng đi. Lần theo manh mối, cảnh sát bắt giữ Hiếu. Khai tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận là thủ phạm, sau vụ cướp thành công đã vứt hết quần áo, kính, mũ ở bên đường, mang trả xe rồi đi bán tang vật được gần 20 triệu đồng.

Trước đó, cuối tháng 2/2016, Công an huyện Củ Chi (TP HCM) tạm giữ hình sự Huỳnh Cao Thắng (32 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. Chiều 11/2 (mùng 4 tết), Thắng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt, cầm búa đẽo xông vào đập vỡ tủ kính tiệm vàng của ông Nguyễn Hồng Thanh (69 tuổi), nằm trong chợ Việt Kiều ở xã Tân Thông Hội. Sau khi cướp vàng, lẩn trốn gần 10 ngày, Thắng ra cơ quan công an đầu thú

Đức Việt/VOV.VN