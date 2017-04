Bạn sẽ thấy đâu đó có những bà mẹ phải chờ đợi 10 năm 20 năm hay 30 năm để trở thành mẹ, một bà mẹ bỏ tất cả mọi thứ để cứu con gái mình hay một mẹ khác có tám đứa con cùng một lúc.

Mẹ là người phụ nữ vô cùng cứng rắn. Chúng ta đều biết điều này khi họ trải qua 9 tháng mang thai nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của cuộc hành trình làm mẹ. Một số bà mẹ đã làm những điều thực sự phi thường, đôi khi thậm chí còn sinh con ở độ tuổi mà chúng ta nghĩ họ không thể. Dưới đây là những bà mẹ sinh con một cách lạ lẫm khiến bạn suy nghĩ nhiều hơn nữa về sự cứng rắn của phụ nữ.

Elizabeth Ann Buttle sinh con thứ hai cách con đầu 41 năm

Elizabeth Ann Buttle sinh con gái đầu vào năm 19 tuổi và đứa con trai thứ hai được sinh ra khi bà tròn 60 tuổi. Đây có thể nói là khoảng cách tuổi dài nhất giữa hai con trên thế giới.

Stacey Herald – bà mẹ nhỏ nhất thế giới

Stacey chỉ cao 71 cm và là bà mẹ nhỏ nhất trên thế giới. Mặc dù được cảnh báo về các rủi ro mà cô ấy phải đối mặt khi sinh con nhưng cô ấy đã có ba đứa con và vẫn muốn sinh thêm nữa.

Adriana Iliescu – bà mẹ già nhất thế giới sinh con

Adriana sinh con gái năm 2005, ở tuổi 66. Lúc đó, bà là bà mẹ già nhất trên thế giới sinh con. Bây giờ, ở độ tuổi 72 bà lại mong muốn sinh thêm.

Thomas Beatie – người đàn ông đầu tiên có con

Thomas là người đàn ông đầu tiên trên thế giới có con. Thomas đã phẫu thuật chuyển giới năm 2002 nhưng ông vẫn giữ nguyên cơ quan sinh sản của nữ giỡi để có thể mang thai. Và anh đã nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con.

Joanna Krzysztonek sinh con sau 2 tháng nằm nghiêng 30 độ

Joanna đã mang thai sinh ba nhưng không may cô chuyển dạ sớm so với dự kiến mà bác sĩ chỉ định. Thật không may khi cô chuyển dạ, một trong 3 đứa trẻ đã qua đời và cô buộc phải nằm nghiêng xuống, ở góc 30 độ, trong hơn hai tháng, để giữ cho 2 đứa con còn lại không bị chuyển dạ sớm. Sau 2 tháng, cô đã hạ sinh an toàn 2 đứa trẻ và chúng hoàn toàn khỏe mạnh.

Heather hi sinh để bảo vệ con khi lũ đến

Heather đã có thai và hạ sinh con 1 cách bình thường. Tuy nhiên, một cơn lốc xoáy chết người tràn qua thị trấn của cô, cô đã dùng cơ thể của mình để bảo vệ đứa con gái ba tuổi. Con gái của cô đã sống sót nhưng Heather tiếc là không thể qua khỏi.

Natalie Suleman sinh 8

Mọi người đều biết Octomom là ai ngay sau khi cô hạ sinh 8 em bé. Bỏ qua cảnh báo sinh 8 sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhưng bà mẹ Natalie quyết định bỏ ngoài tai lời cảnh báo và sinh con. Cô được đặt biệt danh là Octomon và đặc biệt trước khi sinh 8 cô đã có 6 đứa con.

Carole Horlock – bà mẹ mang thai hộ kỷ lục thế giới

Carole Horlock đã hạ sinh 13 em bé và giữ kỷ lục mang thai hộ nhiều nhất nước Anh. Cô bắt đầu sự nghiệp đẻ thuê vào năm 1995, mỗi lần mang thai hộ cô sẽ nhận được chi phí từ 7.000 đến 12.000 bảng Anh. Tuy đã mang thai hộ rất nhiều lần nhưng Carole Horlock bày tỏ vẫn sẽ mang thai hộ thêm nếu ai có ý muốn nhờ cô mang thai.

Rajo Devi Lohan – bà mẹ sinh con đầu lòng ở độ tuổi già nhất thế giới

Lohan là người mẹ có con đầu lòng khi 69 tuổi. Bà đã mang thai thông qua phương pháp IVF. Rajo Devi Lohan và chồng Baba Ram kết hôn từ năm 1950 và phải đợi hơn 40 năm mới có thể có đứa con đầu tiên. Devi Lohan là bà mẹ sinh con đầu lòng ở độ tuổi già nhất thế giới.

Carolina Chirindza hạ sinh con trên cây

Carolina Chirindza đã trèo lên cây để thoát khỏi cơn lũ dữ dội trong thị trấn của cô. Tuy nhiên, do cơn lũ xảy ra 4 ngày lien tiếp khiến cô phải ở trên cây 4 ngày và cô đã hạ sinh đứa con thứ hai ngay trên cây và hiện tại con gái cô bây giờ 17 tuổi.

Mahajabeen Shaik hạ sinh em bé nhỏ nhất thế giới

Mahajabeen Shaik hạ sinh em bé nhỏ nhất thế giới khi trọng lượng của cô bé còn chưa bằng 1 lon bia. Tuy nhiên, sau 1 năm chăm sóc cô bé đã có cân nặng 1,2kg và phát triển bình thường như các em bé khác.

Bà mẹ đông con nhất thế giới – 69 người con

Vợ của Feodor Vassilyev đã sinh ra 69 đứa trẻ trong suốt 27 lần mang thai. Đây là kỷ lục thế giới về người phụ nữ sinh con nhiều nhất và cô đã lập kỷ lục vào thế kỷ 18. Tuy nhiên, không ai biết tên cô ấy.

Lina Medina – 5 tuổi sinh con

Lina sinh ra tại Peru, là bà mẹ trẻ nhất từng sinh con. Cô bé hạ sinh con khi mới 5 tuổi. Tuy nhiên, cô bé chưa bao giờ nói với ai về những gì đã dẫn đến việc cô bé mang thai.

Beulah Hunter mang thai hơn 1 năm

Hunter đã hạ sinh con sau 375 ngày mang thai. Đây là trường hợp mang thai lâu nhất thế giới.

Omkari Panwar sinh đôi ở tuổi 70

Panwar là người phụ nữ lớn tuổi nhất sinh đôi. Panwar sinh ra tại Ấn Độ cùng chồng là ông Charan quyết đinh thụ tinh nhân tạo khi bà 70 tuổi để có thể sinh được con trai để nối dõi tông đường. Và kết quả bà đã hạ sinh đôi 1 nam 1 nữ.

Quỳnh Dao (tổng hợp)