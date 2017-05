Sao Việt phủ nhận chèn ép đồng nghiệp, tố nhà sản xuất dùng chiêu trò pr với mục đích câu view, tăng rating đang khiến dư luận bức xúc.

Đó là trường hợp của Phương Thanh và Đàm Vĩnh Hưng, Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà, họ đều bị cuốn vào vòng xoáy của showbiz với việc tham gia các game show truyền hình thực tế.

Sự việc của Minh Hằng tố “đàn chị” Hồ Ngọc Hà gây sức ép đối với BTC chương trình The Face 2017 là nguyên nhân khiến Minh Hằng rút lui khỏi vị trí HLV đã khiến không ít người bán tín bán nghi về tình trạng chèn ép trong giới nghệ sỹ hiện nay. Trong khi Minh Hằng được nghe lại “yêu sách” từ phía người đại diện của BTC, còn Hồ Ngọc Hà gián tiếp phủ nhận chèn ép “đàn em” và thẳng thắn cho biết mọi người muốn biết sự thật như thế nào có thể liên hệ với phía BTC chương trình. Hà Hồ cũng một lần nữa khẳng định, cô luôn dành thời gian để tập trung cho công việc để có những sản phẩm phục vụ khán giả, nên không còn thời gian làm những việc như thế này.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính là trách nhiệm từ phía BTC của Chương trình The Face. Trong cuộc “chiến” của hai nữ nghệ sỹ, mọi chuyện đều bắt đầu từ cái ghế nóng của chương trình. Trong sự việc đáng tiếc này, phía đại diện của BTC, nhà sản xuất chưa có một thông báo chính thức vì họ là người quyết định ai sẽ ngồi ghế nóng.

Sự việc của Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà chưa kịp lắng xuống, một cặp đôi nghệ sỹ có tiếng hàng đầu của showbiz cũng vướng lùm xùm khi bị tố “chèn ép” đồng nghiệp. Đó là sự việc Đàm Vĩnh Hưng bị tố chèn ép Phương Thanh khi cả hai đều được mời làm HLV cho chương trình I Can Do That- Tôi có thể. Sự việc bắt đầu từ thông báo của nhà sản xuất của gameshow này khi cho biết Mr. Đàm rút khỏi chương trình vì không đồng ý ngồi ghế nóng xuyên suốt cuộc thi với Phương Thanh. Đồng thời, đơn vị này cũng cho biết phía nam ca sĩ đã yêu cầu những ai ngồi ở vị trí giám khảo phải có sự chấp thuận của anh. Ban đầu, khi nhận được thông tin này, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ anh không muốn nói thêm gì tránh PR cho chương trình. Nhưng mới đây, trên Facebook cá nhân, “ông hoàng nhạc Việt” đã có những đáp trả đanh thép. Anh khẳng định nhà sản xuất đã cố tình lợi dụng đời tư của nghệ sỹ để quảng bá cho chương trình. Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh Ban tổ chức “chơi không đẹp với nghệ sĩ”. Mr Đàm cũng chỉ trích nhà sản xuất khi chưa ký kết hợp đồng đã vội công bố, đưa tin.

Trong khi đó, Phương Thanh cho biết cô không quan tâm đến lùm xùm bị Đàm Vĩnh Hưng chèn ép và từ chối trả lời báo chí ở thời điểm hiện tại. Vụ việc một lần nữa khiến khán giả tranh cãi về câu chuyện chèn ép giữa các nghệ sỹ ở showbiz Việt. Cũng như sự việc Minh Hằng lên tiếng chỉ đích danh Hồ Ngọc Hà là người không đồng ý để cô ngồi ghế nóng của chương trình The Face, cũng là một chương trình truyền hình thực tế khác.

Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh một thời là bạn bè thân. Tuy vậy, nhiều năm qua, hai bên có mâu thuẫn. Họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau trong các chương trình, sự kiện lớn, nhỏ. Họ từng đứng chung sân khấu trong một tiết mục ở lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2014. Cách đây vài tháng, cả hai ngồi "ghế nóng" chương trình Cặp đôi vàng, trong đó, Mr. Đàm là giám khảo chính còn Phương Thanh là giám khảo khách mời. Cũng như Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà, mặc dù chưa phải là mối quan hệ quá thân thiết nhưng cả hai luôn tôn trọng nhau và đã có thời gian hỗ trợ nhau trong công việc.

Hà Thu