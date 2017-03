Đoạn video dài 2 phút 30 giây của bom tấn “Justice League” không chỉ mang đến những cảnh chiến đấu hoành tráng mà còn chứa đựng hàng loạt chi tiết dành tặng fan của DC Comics.

Motherbox: Sau khi xuất hiện thoáng qua trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Motherbox tiếp tục góp mặt ở trailer của Justice League. Cụ thể, nó xuất hiện trong nhà của tiến sĩ Silas Stone - cha của Cyborg - cùng một con Parademon của Darkseid.

Cyborg: Quá khứ từng là cầu thủ bóng bầu dục của Cyborg, hay tên thật là Victor Stone, được gợi nhắc trong trailer. Siêu anh hùng có một số cảnh hành động khá chất, cộng khả năng tạo mũ giáp hao hao… Iron Man.

Parademon: Kẻ thù chính của nhóm Justice League trong phim chính là các Parademon - tập đoàn tay sai của Darkseid. Chúng từng xuất hiện trong cơn ác mộng của Batman ở Batman v Superman: Dawn of Justice. Tuy nhiên, hình ảnh của Steppenwolf hay Darkseid đến nay vẫn là điều bí ẩn.

Aquaman: Trong trailer của Justice League, Aquaman được “lên đời” bằng bộ giáp bám sát nguyên tác truyện tranh. Anh chàng sát cánh đồng đội tiêu diệt kẻ thù, bất chấp trước đó từng thẳng thừng từ chối Bruce Wayne. Dĩ nhiên, năng lực của Aquaman không chỉ là nói chuyện với cá.

Mera: Sau khi hé lộ tạo hình cách đây ít lâu, hoàng hậu Mera (Amber Heard) - vợ của Aquaman - cũng xuất hiện trong trailer của Justice League. Trong nguyên tác truyện tranh, cô không thường xuyên xuất hiện cùng nhóm Liên minh Công lý, nhưng lại là “gương mặt thân quen” của bộ phim hoạt hình Justice League: Throne of Atlantis. Song, Mera nhiều khả năng chỉ có đất diễn ít ỏi ở Justice League và khán giả phải chờ đến bộ phim riêng về Aquaman mới được gặp cô nhiều hơn.

“Tao giàu”: Đây là câu giễu nhại siêu năng lực của Batman hay được các fan của anh mang ra đùa giỡn. Lần này, nhân vật trực tiếp nói ra khi bị The Flash chất vấn về khả năng chiến đấu. Ở nguyên tác The Dark Knight Returns, Batman cũng từng nói rằng: “Clark ạ, cần rất nhiều tiền và thời gian để đánh bại anh. May mắn thay, tôi có cả hai”. Thế mới thấy tiền bạc cũng là loại siêu năng lực của các người hùng.

Justice Buster: Cũng trong trailer, Batman trình làng bộ giáp mới khá to lớn và dễ dàng bắn gục bọn Parademon. Bộ giáp này khá giống với Justice Buster do Người Dơi chế tạo để chiến đấu ở truyện tranh. Tuy nhiên, nó nhiều khả năng sẽ có cải tiến khi lên phim.

Henry Allen: Cha của Barry Allen hay siêu anh hùng The Flash - Henry Allen - cũng xuất hiện trong clip dài 2 phút 30 giây của Justice League. Trong nguyên tác, Henry bị tống vào tù vì bị cáo buộc gây ra cái chết cho người vợ Nora. Song, kẻ thủ ác thực sự lại là giáo sư Zoom. Song, câu chuyện bi thương ấy chưa chắc đã được khai thác sâu ở Justice League bởi DCEU chưa công bố kế hoạch cụ thể về nhân vật Zoom.

Themyscira: Đội quân vùng Amazon của Wonder Woman đồng thời góp mặt và tham gia trận chiến sinh tử với các Parademon. Đây có thể là một cảnh hồi tưởng của người Amazon về những cuộc xâm lăng trước đây. Song, họ xuất hiện cũng có thể bởi Wonder Woman cảm thấy kẻ thù quá mạnh và cần thêm sự trợ giúp.

Batmobile: Chiếc “xe dơi” giờ đã được Batman trang bị thêm vô số súng ống hạng nặng để đối đầu với lũ quái vật đến từ ngoài Trái đất.

Lois Lane: Nữ nhà báo xinh đẹp có duyên với người ngoài hành tinh thoáng xuất hiện trong trailer Justice League. Song, những chi tiết về Superman thì vẫn được giữ kín. Siêu Nhân được cho là đã hy sinh trong trận chiến cuối phim Dawn of Justice. Nhưng dĩ nhiên, “người đàn ông thép” của hành tinh Krypton không thể nào bỏ mạng dễ dàng như thế.

Jim Gordon: Cảnh sát trưởng Jim Gordon (J.K. Simmons), trợ thủ đắc lực của Batman, góp mặt ở cuối clip. Ông nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát huy khả năng của mình trong cuộc chiến mới.

Justice League là dự án bom tấn đầy hoài bão của DC Comics và Warner Bros. trong năm nay. Phim kể về sự ra đời của nhóm siêu anh hùng Liên minh Công lý, nhằm chống lại cuộc xâm lăng của Darkseid và binh đoàn Parademon.

Do đạo diễn Zack Snyder cầm trịch với sự tham gia của các ngôi sao Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller…, tác phẩm dự kiến ra mắt khán giả từ 17/11.

Tuấn Lương